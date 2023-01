Résumé vidéo BPL football : Résultats et buts Chelsea, Liverpool et Manchester City > Très peu de moment de pause dans certains championnats de football, et la BPL fait partie de ces championnats très éprouvants sur le plan physique, mais également moral. S’adjuger la première place est un clair signe de constance et d’abnégation.

Depuis le début de saison de BPL de football, certaines équipes ont réussi à se montrer à la hauteur des attentes, tandis que d’autres, en revanche, ne parviennent pas à confirmer une excellente saison passée.

Moment historique l’an dernier, l’histoire de Leicester connaît un revirement de situation assez incroyable. Alors que l’on avait découvert une équipe très en forme et intraitable il y a encore quelques mois, cette nouvelle cuvée de BPL n’est pas aussi intense ; pire encore, puisque Leicester est finalement bien plus proche de la zone rouge, que du podium. Un vrai coup dur pour l’équipe championne de BPL lors de la dernière saison, et qui connaît une phase de Ligue des Champions assez belle pour être soulignée.

Mais les trois formations qui nous intéressent aujourd’hui, sont les trois formations qui se montraient à leur avantage en BPL, toutes sur le podium avant l’entame de la 18e journée. Les prochains matchs se veulent d’ailleurs capitaux, d’autant que le physique des joueurs sera mis à rudes épreuves, avec des rencontres qui s’enchaînent sans réel temps de récupération.

Résumé vidéo BPL football : Résultats et buts Chelsea, Liverpool et Manchester City

Toujours avant cette 18e journée de BPL de football, Chelsea était fièrement en tête du classement du championnat Anglais, avec pas moins de 43 points. L’avance sur le second se veut d’ailleurs conséquente, puisque même deux défaites permettraient de conserver la tête, en fonction des autres résultats ; notamment ceux de Liverpool.

Après la 18e journée ; et donc toujours en tête, quoiqu’il s’est passé, Chelsea accueillait Stoke City pour un duel, qui, sur le papier, semblait largement déséquilibré. Très en forme actuellement, Chelsea n’a de cesse d’enchaîner les succès, et n’aura connu que deux petits revers avant la 18e journée de BPL de football. De son côté, Stoke City est dans le ventre mou de la BPL et ne parvient pas réellement à convaincre. Après une défaite face à Arsenal, et deux matchs nuls, respectivement contre Southampton et Leicester, Stoke City se doit de réagir ; mais face à Chelsea, le bilan pourrait être négatif.

Vient ensuite un duel très attendu entre Liverpool et Manchester City, deux formations très proches au classement et qui se partageaient le podium. Depuis quelques journées maintenant, Liverpool et Manchester City parvenaient à se neutraliser au classement, notamment en décrochant les bonnes victoires au bon moment. Du côté de l’historique des confrontations en revanche, l’avantage est nettement du côté de Liverpool, qui aura acquis huit succès contre quatre pour Manchester City.

Manchester City se doit alors de réagir pour ne pas partir perdant dans ce match, mais la tâche peut s’avérer compliquée. À domicile, Liverpool n’aura pas perdu face à Manchester City depuis 2008 et le bilan est sans appel. Manchester City va-t-il enfin réussir à se relever ?