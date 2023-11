Vidéo live Marathon de New-York : Résumé, résultat et classement course à pied > Comme chaque année désormais, le marathon de New-York envahi les rues de la ville, un spectacle grandiose se dessine alors, un évènement à ne manquer sous aucun prétexte et apparaissant comme le plus important dans le monde de la course à pied.

Au fil des années, le marathon de New-York aura réussi à s’imposer comme la référence parfaite de la course à pied. Imaginez, le premier marathon de New-York a eu lieu en 1970 et seuls 127 participants y évoluaient. Depuis, la course à pied du marathon de New-York n’aura eu de cesse de s’améliorer, et, en 2011 par exemple, le marathon de New-York a vu pas moins de 46 000 arrivants.

Avec un tel effet médiatique et un tel succès autour de lui, réussir à participer à la course à pied relève de la chance, puisque l’on retrouve un tirage au sort avant chaque édition. Hormis les coureurs professionnels donc, c’est la chance qui permettra à certains coureurs de rejoindre, ou non, le marathon de New-York.

Autre chiffre très incroyable, chaque année, ce sont deux millions de spectateurs qui encouragent les participants du marathon de New-York, et pas moins de 315 millions de personnes qui regardent la course à pied en vidéo live à la télévision.

Si cette dernière n’a pas eu lieu en 2012 suite à la tragédie de l’ouragan Sandy, la course à pied reprendra ses droits seulement une année plus tard, avec une affluence toujours plus importante, et l’on peut facilement comprendre pourquoi.

Avec un tracé parcourant différents endroits emblématiques de la ville de New-York, le marathon prend son départ ; en montée, à Staten Island, avant de rejoindre le pont Verrazano-Narrows, fermé pour l’occasion. L’engouement est tel que le pont est rempli chaque année, comme vous pouvez le voir sur la photo du marathon de New-York. Suite à ce départ exceptionnel, la course à pied emprunte ensuite Brooklyn puis le Queens.

La course à pied du marathon de New-York voit alors les participants traverser l’East River par le pont de Queensboro, pour rejoindre Mannhatan et sa Première avenue. Après un bref passage par le Bronx, la course à pied traverse la Cinquième avenue et son immense ligne droite de 5 kilomètres qui permet un ultime changement au classement final, avant d’effectuer une boucle autour de Central Park. Toutes ses spécificités font du marathon de New-York un évènement singulier et trop peu égalé à travers le monde.

Ces dernières années, le marathon de New-York aura également été le théâtre de records du monde, et il en est un qui tient depuis l’édition 2011 maintenant. Réalisé par le Kényan Geoffrey Mutai ; 2 heures, 5 minutes et 6 secondes, ce temps est d’autant plus incroyable que le marathon de New-York n’est pas des plus rapide. Avec des dénivelés importants lors des passages par les ponts ou lors des cinq derniers kilomètres à Central Park, faire un bon résultat dans cette course à pied pour obtenir un classement honorable est une preuve d’un entraînement rigoureux tout au long de l’année.

