Moto GP en direct live : Classement Marc Marquez, résultat et résumé vidéo Grand Prix du Japon > Dans de nombreuses disciplines ; comme la Moto GP ici, certains Grands Prix sont plus importants que d’autres, surtout lorsque l’on regarde un classement qui pourrait encore évoluer et créer des surprises.

En Moto GP comme en Formule 1 par exemple, l’on ne sait que trop bien l’importance de certaines courses et de certains week-ends de compétition ; si une victoire si proche du terme du calendrier peut offrir un sacre au leader, un revers pourrait bien chambouler un classement établi depuis de nombreux mois désormais.

En Moto GP justement, ce Grand Prix du Japon revêt une importance capitale pour la suite des évènements. Si l’on soulignait, il n’y a pas si longtemps encore, qu’un duel entre l’Espagnol Marc Marquez et l’Italie Valentino Rossi était à prévoir, ce dernier pourrait bien trouver un terme assez rapidement, en fonction de la position finale des deux concurrents dans cette course de Moto GP.

Car oui, avec sa dernière victoire lors du Grand Prix de Moto GP en Espagne, Marc Marquez parviendra à engranger 25 points supplémentaires, tandis que Valentino Rossi terminait à la troisième position, lui offrant 16 petits points ; des points qui peuvent encore être très importants pour la suite de la compétition, puisqu’il reste tout de même quatre Grands Prix de Moto GP à disputer avant la fin de saison.

Dans les faits pourtant, Marc Marquez semble bien le mieux placé pour décrocher une nouvelle victoire en Moto GP, son troisième sacre après ses victoires sublimes en 2013 et 2014. Si le pilote Espagnol possède 248 points avant d’entamer ce Grand Prix du Japon, l’Italien point à la deuxième place du général, avec 196 points ; sur le papier donc, une telle avance avec seulement quatre Grand Prix de Moto GP restants au calendrier devrait suffire, mais ne sait-on jamais.

Alors qu’il reste 100 points à attribuer au total, l’on ne voit clairement pas comment Marc Marquez pourrait laisser s’échapper un nouveau titre de champion du monde de Moto GP, d’autant qu’il aura toujours réussi à terminer dans les points, à l’inverse de Valentino Rossi. Et si la saison de ce dernier s’était finalement loupée sur trois Grands Prix de Moto GP ? Avec des performances moindres (aucun point acquis) lors du Grand Prix de Moto GP aux États-Unis, en Italie sur ses terres ou encore aux Pays-Bas, Valentino Rossi aura laissé échapper une victoire quasi-certaine, une attribution d’un nouveau titre de champion, le huitième de sa carrière, ce qui aurait pu le faire rentrer dans l’histoire.

Toutefois, la saison n’est pas encore parvenue à son terme et des surprises peuvent encore pleuvoir sur les circuits restants.

L’an passé, par exemple, le Grand Prix du Japon avait offert une meilleure place à Valentino Rossi qu’à Marc Marquez, et, si une telle situation venait à se répéter, il ne ferait aucun doute que Valentino Rossi reprendrait une certaine confiance pour espérer revenir sur le leader incontestable de cette fin de saison ; de quoi savourer pleinement la Moto GP en direct live, mais également le résumé vidéo du Grand Prix du Japon, décisif au plus haut point.

