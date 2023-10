Regarder le cyclisme en direct : Classement et résultat du Tour de Lombardie > Placé à son avantage dans le calendrier cycliste, le Tour de Lombardie est un moment très important dans la carrière d’un coureur ; remporter une victoire ici est un objectif clair pour les nombreux favoris qui se donnent rendez-vous.

Tout au long de l’année, certaines courses cyclistes parviennent à attirer les regards en proposant de très grands évènements se déroulant sur plusieurs semaines et l’on pense alors naturellement au Tour de France, au Tour d’Espagne, ou encore au Tour d’Italie. Cependant, les Classiques prennent aussi une grande place dans un calendrier, et certaines sont plus valeureuses que d’autres, comme en témoigne ce Tour de Lombardie.

Créé pour la première fois en 1905, le Tour de Lombardie qui se déroule en Italie est rapidement devenu l’une des Classiques les plus importantes et prestigieuses du calendrier. Se déroulant dès l’entame de l’automne, elle possède le surnom de Classique des feuilles mortes, comme le Paris-Tours. Dans sa globalité, le Tour de Lombardie se veut très compliquer à négocier, proposant un parcours magique entre lacs et montagnes.

Pour son édition 2016, la 110e édition du Tour de Lombardie, la Classique est l’avant-dernière du calendrier et propose pas moins de 240 kilomètres à avaler pour les coureurs cyclistes présents. À l’occasion, c’est un parcours retravaillé que les coureurs vont pouvoir découvrir, un tracé encore plus dur que les précédentes années.

Regarder le cyclisme en direct : Classement et résultat du Tour de Lombardie

Regarder le cyclisme en direct peut alors vous gratifier de moments uniques de compétition, tout en suivant de près les performances des meilleurs coureurs cyclistes actuels. Dans les faits, le Tour de Lombardie 2016 propose un dénivelé positif de 4 400 mètres, contre « seulement » 3 500 pour l’édition 2015 ; de quoi annoncer la couleur.

Au programme du Tour de Lombardie, pas moins de huit ascensions sont à prévoir, dont certaines n’ont finalement rien à envier à celles que l’on peut trouver sur les plus grands des Tours cyclistes. Dès les premièrs kilomètres d’ailleurs, le Madonna del Ghisallo propose 8,58 kilomètres à gravir, avec des pentes vertigineuses, affichant parfois du 14 % de moyenne. Si les décors sont somptueux et auront fait la célébrité du Tour de Lombardie, il fallait bien marquer le coup pour cette 110e édition et nous retrouvons bien d’autres cols référencés et capable de mettre à mal les meilleurs organismes.

Ainsi, les dernières difficultés du jour proposent des montées assez longues avec des moyennes supérieures à 10 %, le tout en moins de 70 kilomètres de l’arrivée. L’ultime difficulté, quant à elle, se trouve à Bergame, où les coureurs vont devoir gravir plus d’un kilomètre à 12 % maximum, ce qui reste moins impressionnant que les premières difficultés, mais il ne fait nul doute que la fatigue soit au rendez-vous.

Suivre le classement et le résultat du Tour de Lombardie peut aussi permettre de connaître le vainqueur de cette édition, un vainqueur qui sait que remporter un monument du cyclisme est une consécration. Lors des dernières années, Vincenzo Nibali, Daniel Martin ou encore Joaquim Rodriguez auront réussi à s’imposer devant des Alejandro Valverde, Thibaut Pinot et autre Rui Costa ; le classement du Tour de Lombardie 2016 pourra-t-il être historique ?

J’aime ça : J’aime chargement…