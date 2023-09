Voir les buts et les scores des matchs de Ligue 2 et le résultat du PSG en vidéo replay > Alors que ces dernières années ne laissaient finalement que peu de place aux surprises, force est de constater que les temps peuvent changer, pour le plus grand plaisir des amoureux du football.

Les supporters, quant à eux, ne voient finalement pas du même œil le fait que certaines surprises aient lieu, à commencer par le début de saison assez catastrophique du Paris Saint-Germain, et sur laquelle nous reviendrons un peu plus bas.

Concernant la Ligue 2, dans un premier temps, l’on pourra voir si cette semaine de trêve internationale aura permis aux organismes de connaître suffisamment de repos pour reprendre de plus belle la compétition. En cinq journées seulement, si certaines équipes sont parvenues à confirmer une bonne entrée en la matière, d’autres ont eu bien plus de mal, mais la nouvelle saison de Ligue 2 est loin d’être terminée.

Sur le podium actuel de la Ligue 2, l’on retrouve deux formations qui auront fait vibrer le championnat de national l’an passé, à savoir le club Alsacien de Strasbourg, et celui d’Amiens. Si l’on pourra reprocher quelques matchs trop justes pour décrocher une victoire, les performances de ces deux promus sont bien au-delà des attentes pour le moment, et l’on ne peut qu’espérer que cela se poursuive sur cette voie. Pour Amiens, l’on affronte Tours, qui reste une formation bien plus à l’agonie actuellement ; si la trêve n’aura pas gonflé Tours à bloc, Amiens pourrait à nouveau réaliser un excellent coup pour le classement ; une rencontre où les buts et le score seront décisifs, tout comme le match Strasbourg Troyes, qui se déroule lundi.

Après un départ compliqué où les buts n’étaient pas réellement à l’ordre du jour, les journées suivantes permettront à la Ligue 2 d’offrir un véritable spectacle sur le terrain. Alors que l’on aura déjà vécu des matchs incroyables, il ne fait nul doute que ceux qui se présentent ensuite parviendront à rassembler les spectateurs et c’est bien pour cela qu’il faut voir les buts et les scores des matchs de Ligue 2 de ce 9 septembre.

Si la Ligue 2 de football se veut très intéressante actuellement, que dire de la Ligue 1 ? Aussi incroyable que cela puisse paraître, le podium actuel de la Ligue 1 ne compte même pas sur le champion en titre ; le PSG, puisque ce dernier sera finalement détrôné par Guingamps, Monaco et Nice. Triste bilan pour le PSG après seulement trois journées de disputées.

S’il ne fait nul doute que le PSG parvienne à retrouver la place qui est la sienne, l’on fait preuve, depuis le début de la saison, d’un clair manque de volonté, comme en témoignait le match d’ouverture face à Bastia, où le PSG ne s’imposera finalement qu’un but à zéro, dans la plus grande des douleurs.

Après une belle victoire face au promu de Metz, le PSG s’écroulera contre l’AS Monaco, sur le score de trois buts à un. Lors de cette rencontre, jamais le PSG ne paraîtra si faible face à son adversaire, pire encore lorsque l’on verra le PSG privé du ballon. Pour se remettre dans le droit chemin, il va falloir faire tomber l’AS Saint-Etienne ce soir, un défi qui, sur le papier, est très loin d’être d’insurmontable. L’on surveillera toutefois le résultat du PSG en vidéo replay pour se faire une nouvelle idée de la force actuelle du club champion en titre.

