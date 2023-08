Tour de Pologne en direct et video replay

Le Tour de Pologne et son parcours complet > Déplacé en juillet suite aux Jeux Olympiques de Rio 2016, le Tour de Pologne fête sa 73e édition et est en concurrence avec le magique Tour de France ; le Tour de Pologne va tout de même tenter de rivaliser avec ce dernier, notamment en proposant un très beau parcours.

Se déroulant du 12 au 18 juillet 2016, le Tour de Pologne doit cohabiter avec le Tour de France et ses nombreux fans à travers le monde entier ; pour le Tour de Pologne, il est alors question de faire une belle année, pour fêter dignement sa 73e édition.

Sur le papier pourtant, le Tour de Pologne nous gratifie d’un parcours osé et habile, mettant en avant de nombreuses difficultés pour les coureurs s’avançant ici, et l’on est curieux de savoir qui pourrait bien succéder à Ion Izagirre, le coureur de Movistar, vainqueur l’an dernier.

Après une première étape longue de 138 kilomètres servant essentiellement de prélude au Tour de Pologne lui-même, les premières difficultés se font sentir dès la troisième journée, avec un parcours très vallonné dans son ensemble. Ici, il est alors question de prendre le meilleur sur ses adversaires pour décrocher une avance lors de la montée des premiers cols classés en première catégorie.

Le Tour de Pologne et son parcours complet

Dès le lendemain, les coureurs pourront souffler un peu plus, mais il ne faudra pas relâcher ses efforts sous peine de se faire sanctionner à l’approche de l’épreuve reine et arbitre de ce Tour de Pologne 2016.

Offrant, dans son ensemble, de nombreux cols à gravir, le Tour de Pologne se permet dès lors de rivaliser avec les plus grands, bien que l’on ne puisse que constater l’absence d’un réel juge de paix, une difficulté hors-catégorie qui pourrait réellement permettre à un coureur de se libérer de ses adversaires.

Si une telle épreuve n’est pas à l’ordre du jour, c’est bien la sixième étape du Tour de Pologne qui fait le boulot puisque l’on ne retrouve pas moins de 15 ascensions au cours de la journée ! Ici, les coureurs vont alors devoir gravir trois cols à cinq reprises et le physique sera mis à rudes épreuves. C’est d’ailleurs en altitude que l’arrivée sera donnée et l’on surveillera le classement à l’issue de la course.

En effet, à l’image du Tour du France, la dernière étape ne pourrait pas réellement chambouler un classement établi depuis plusieurs journées. Au Tour de Pologne, la dernière étape à Cracovia se constitue d’un contre-la-montre de 25 kilomètres ; ultime occasion de ne faire qu’un avec les spectateurs et supporters au bord de la route.

