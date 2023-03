Les terribles désillusions des clubs de Ligue 1 de football > Pour cette saison de Ligue 1 de football et plus que jamais, un véritable fossé se crée entre l’exemplaire Paris Saint-Germain et ses nombreux adversaires.

Qu’on se le dise, la nouvelle édition de Ligue 1 de football n’est finalement qu’une copie parfaite de ce que l’on pouvait déjà trouver lors des précédentes éditions ; un club de la capitale surréaliste sur le terrain et possédant une avance lui permettant de finir champion bien avant l’heure.

Dans les faits, le PSG reste clairement au-dessus du lot et les autres formations de Ligue 1 de football ne sont finalement là que pour se partager les restes. Même l’AS Monaco, qui possédait pourtant des objectifs aussi ambitieux que ceux du Paris Saint-Germain, ne parvient plus à faire illusion et se contente, difficilement, d’une seconde place sur le podium.

Bien entendu, à l’heure où ces lignes sont écrites, rien n’est encore joué pour le podium final (sauf pour le PSG, il va sans dire), et de très nombreuses équipes se tiennent en quelques points seulement.

Avant la prochaine journée de championnat, Lyon, troisième du classement pouvait encore perdre sa place au détriment du 14e du championnat, c’est dire le chaos qui règne actuellement dans un championnat qui parvenait tout de même à mettre ses favoris en avant.

Si le podium est loin d’être adjugé, la descente, en revanche, ne serait être qu’une certitude pour l’équipe de Troyes, qui n’aura finalement pas tirée avantage de la situation actuelle du championnat de Ligue 1, à l’inverse de Caen et même de Nice, qui se classait respectivement quatre et cinquième de Ligue 1 avant la journée qui vient. Ces deux formations sont bien celles qui auraient le plus à gagner si la situation restait dans l’état, d’autant qu’elles pourraient s’illustrer en Coupes Européennes l’an prochain.

Mais il faut le dire, de nombreux favoris sont encore à la traîne, et même si le classement est très serré, ces formations n’ont pas réussi à prendre l’avantage sur un total de 28 journées. L’Olympique de Marseille, par exemple, connaît une phase noire dont il est compliqué de s’en sortir ; avec pas moins de douze matchs nuls, de nombreux points sont passés à la trappe et l’OM devait se contenter d’une modeste treizième place, tout comme le LOSC, quinzième avant la prochaine journée.

Même les Verts de l’AS Saint-Etienne connaissaient une agonie certaine ; certes, l’équipe s’est imposée à onze reprises avant la journée qui vient, mais elle aura aussi connu 12 revers, la plaçant directement à la septième place, soit hors de l’Europe. Même si les choses parvenaient à rentrer dans l’ordre d’ici à la fin de la saison, il ne fait aucun doute que la Ligue 1 cette saison s’est avérée être l’une des saisons où les nombreux clubs de Ligue 1 auront connu de terribles désillusions, à l’exception du Paris Saint-Germain et de quelques clubs, pourtant moins fort sur le papier.