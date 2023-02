Le Pro Bowl, ce All-Star Game immanquable de la NFL

Le Pro Bowl est le All-star game marquant de la NFL > Dans le monde, beaucoup de sports possèdent des évènements marquants au cours d’une année, des évènements regroupant les meilleurs joueurs de la saison sur le même terrain ; à ce jeu-là, la NFL n’échappe aucunement à la règle.

Qui ne connaît pas la NFL et sa rudesse sur le terrain ? Le football Américain peut être parfois très dur, mais le spectacle proposé est intense et parvenir à la victoire n’est jamais sans conséquence.

Si la NFL a réussi à se faire un nom au fil des années, c’est bien pour ces raisons et de nombreuses personnes à travers le monde ne rateraient les évènements annuels pour rien au monde. Le Pro Bowl fait partie de ceux-là, un vrai All-star game.

Dans un All-star game, l’on retrouve les meilleurs joueurs d’une saison qui sont alors répartis en deux équipes. Le match exhibition qui se présente peut alors représenter certains lieux emblématiques des conférences du championnat, ou les nationalités des joueurs.

Le Pro Bowl : All-Star Game immanquable de la NFL

Pour le Pro Bowl en revanche, l’on poursuit l’initiative de l’édition précédente, qui se veut plus homogène et ne présente plus des équipes de conférences diverses.

Le Pro Bowl 2016 est le All-star game marquant de la NFL

Cette fois encore, ce sont simplement les meilleurs joueurs de football Américain qui se rejoignent dans ce match d’exhibition qui prend de plus en plus d’ampleur au fil des années. Diffusé sur la chaîne la plus sportive des États-Unis, le Pro Bowl à une forte importance médiatique pour les joueurs, notamment pour ceux désireux d’aller voir ailleurs.

Une fois de plus, le All-star game de la NFL accueille deux légendes du football Américain pour être entraîneur de son équipe et le Pro Bowl accueillait Jerry Rice ; considéré comme le plus grand receveur écarté de l’histoire du football Américain et vainqueur du Pro Bowl en tant qu’entraineur, d’un côté et Michael Irvin ; vainqueur en tant qu’entraineur du Pro Bowl, de l’autre.

Mais si le Pro Bowl est fortement aimé des spectateurs et des joueurs sur le terrain, c’est bien parce qu’il ne se déroule que quelques jours avant le Super Bowl, la finale du championnat de football Américain faisant s’opposer les vainqueurs des deux conférences pour le titre de champions de la NFL, l’évènement sportif le plus regardé aux États-Unis et attirant des millions de curieux à travers le monde.

En vidéo, voici le meilleur du Pro Bowl :