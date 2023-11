L’incroyable bilan de Ronda Rousey dans l’UFC > S’il est un sport de combat très aimé de part le monde, il s’agit bien de l’UFC. Ici, les combats se veulent parfois très impressionnants, du côté des hommes, mais des femmes également.

Pour l’occasion de son incroyable combat du mois de novembre face à Holly Holm, faisons un rapide retour sur la carrière ; de toute beauté, de l’une des meilleures combattantes d’UFC ; Ronda Rousey. Née en février 1987, Ronda Rousey s’est rapidement tournée vers les sports de combat.

Quelque temps avant de rentrer du côté de la MMA, Ronda Rousey s’est déjà montrée performante dans le judo et d’une très belle façon. En effet, c’est en 2008 que la future combattante d’UFC décrochera la médaille de bronze aux Jeux Olympiques de Pékin en 2008, et sera même vice-championne du monde en 2007, lors des Championnats du Monde de judo.

Forte de cette première expérience, elle se tournera vers le MMA dès l’année 2010, en effectuant trois combats amateurs en moins d’un an. C’est en mars 2011 que Ronda Rousey effectuera ses véritables premiers pas chez les professionnels, et le bilan ne s’est pas fait attendre.

L’incroyable bilan de Ronda Rousey dans l’UFC

Lors de sa première rencontre, Ronda Rousey affrontait la Brésilienne Ediane Gomes et cette dernière ne parviendra jamais à se montrer à la hauteur. Il n’aura finalement fallu que 25 secondes à Ronda Rousey pour faire abandonner son adversaire ; son destin était lancé.

L’année 2011 sera tellement incroyable pour Ronda Rousey, que cette dernière ne tardera pas à rejoindre la catégorie reine, l’UFC, lors de l’année 2013. Son premier combat à l’UFC 157 face à Liz Carmouche sera alors bien plus compliqué à gérer que le public ne le pensait ; il aura fallu presque cinq minutes à Ronda Rousey pour s’imposer, chose qu’elle fit finalement grâce à sa marque de fabrique, une soumission en clé de bras.

En fin d’année 2013, Ronda Rousey connaîtra son combat le plus intense de sa carrière. Ce sont trois rounds qui se sont écoulés avant que la combattante ne mette un terme aux espoirs de Miesha Tate ; Ronda Rousey restera, cette fois encore, championne des poids coqs de l’UFC.

Depuis 2014 en revanche, l’on ne peut que constater la force physique et technique de Ronda Rousey. En effet, plus rien ne semble pouvoir l’empêcher de conserver son titre et ses nombreuses rivales ne pourront contredire les faits. Désormais plus à l’aise dans le ring de l’UFC, Ronda Rousey n’hésite pas à remporter certains de ses combats dans des temps records ; 16 secondes lors de l’UFC 175, ou encore 14 secondes lors de l’UFC 184 !

