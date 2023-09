La Bundesliga et l’excellent départ du BvB Dortmund dans le championnat

La Bundesliga 2015-2016 et l’excellent départ du BvB Dortmund dans le championnat > L’évènement est un moment très important dans l’histoire du football Allemand, et plus particulièrement pour le BvB Dortmund, un exemple de technique à suivre pour les prochaines années.

Historiquement, le BvB Dortmund fut fondé en 1909 et aura marqué quelques-unes des plus belles pages de l’histoire du football Allemand, par sa domination d’abords, mais surtout par ses nombreuses forces collectives comme nous l’avons vu ces dernières années.

Plus récemment en revanche, le BvB Dortmund frôle de très prés la faillite lors de la saison 2004-2005 du championnat de Bundesliga, avant de renouer avec le haut du panier dès la saison 2011-2011, où le BvB Dortmund parviendra d’ailleurs à récupérer le septième titre de champion pour le club.

S’en suit quelques beaux moments, comme l’acquisition du huitième championnat et de la Coupe d’Allemagne en 2012 ; un excellent doublé en se permettant même d’infliger une lourde correction au Bayern Munich, sur le score de cinq buts à deux.

La Bundesliga 2015-2016 et l’excellent départ du BvB Dortmund dans le championnat

C’est aussi lors de cette période que le BvB Dortmund parvient à atteindre la finale de la Ligue des Champions pour la deuxième fois de son histoire, mais le club ne parviendra pas à sortir victorieux du duel contre le Bayern Munich ; cette fois-ci, le BvB s’inclinera deux buts à un ; synonyme de la descente aux enfers que l’on aura connu en 2014-2015.

En effet, la saison suivante sera marquée par l’abandon des joueurs du BvB Dortmund, incapables de rivaliser avec les clubs les plus modestes de la Bundesliga ; si le départ des cadres est la principale raison de cette longue agonie, le BvB Dortmund sera passé très proche de la relégation, allant même jusqu’à devenir relégable pour quelques journées ; en remettant le pied à l’étrier, le BvB parviendra toutefois à refaire un peu de son retard, histoire de se qualifier au moins pour la Ligue Europa, en terminant septième de Bundesliga.

Depuis, le BvB Dortmund va mieux, beaucoup mieux même, comme s’il fallait vivre des moments de doutes pour se remotiver. Alors que l’entraîneur Jürgen Klopp a quitté le club, le nouvel entraîneur du BvB aura permis au club de connaître un début de saison en fanfare.

Avec la venue de Thomas Tuchel à la tête de l’équipe, Dortmund s’est offert un remarquable nombre de victoires lors des premières journées de la Bundesliga 2015-2016, et sera même rentré dans l’histoire. En seulement quatre matchs, le BvB Dortmund aura inscrit quinze buts pour seulement trois d’encaissés ; jamais l’on aura connu un BvB Dortmund aussi efficace, malgré l’absence de quelques cadres de la formation.

