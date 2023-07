Retransmission Etape du Tour de France en Direct TV sur France 2 + Video Streaming sur Internet

Voici comment regarder en direct la 14ème étape du tour de France 2014. Le tour de France se poursuit ce samedi 19 juillet avec la 14ème étape du Tour qui aura lieu ce samedi. Il est possible de voir en direct cette nouvelle étape du TDF 2014 dans son 101ème édition sur France 3 et France 2 dès 13h50, coup d’envoi du départ de la 14ème étape du Tour de France. Tout au long du parcours de la 14ème étape du Tour de France 2014 qui s’étale sur 177 km avec une arrivée à Risoul (préfecture de l’Isère), vous pouvez voir le Tour de France 2014 en live sur le web avec votre tablette, votre ordinateur et votre smartphone. Le résumé de la 14ème étape du Tour de France 2014 avec le replay vidéo de l’étape du jour est disponible ici même avec les résultats complets de l’étape du jour du Tour de France 2014.

Après une treizième étape du TDF, celle-ci a été en faveur des français qui se retrouvent désormais dans le top 5 du classement général dont Romain Bardet qui grimpe à la 3ème place avec 4 minutes 24 secondes de retard sur l’italien Vincenzo Nibali, leader du tour de France.

En effet, Vincenzo Nibali (Astana Pro Team) a remporté la 13ème étape du Tour de France consolidant ainsi sa première place avec une avance de 3 minutes 37 secondes sur le deuxième au classement général, l’espagnol Alejandro Valverde Belmonte (Movistar Team). L’actuel maillot jaune Tour de France 2014 a indiqué après cette étape que rien n’est encore gagné et que les surprises pourront avoir lieu, ce qui fait qu’il doit encore se surmonter pour arriver à bout de cette 101ème édition du Tour de France.

Pour la 14ème étape du Tour de France, les coureurs s’élanceront de Grenoble ce samedi 14 juillet pour une arrivée à Risoul prévue à 17h05. Le parcours de cette 14ème étape du TDF s’étale sur 177 km et comporte deux cols et une montée. Le premier col de cette 14ème étape est au 82ème kilomètre et s’agit du col du Lautaret qui s’étale sur 34 km de montée à 3,9% (catégorie 1) alors que le deuxième col est au 132ème kilomètre et s’agit du col d’Izoard à 2360 mètres d’altitude avec une distance de 19 km de montée à 6% (catégorie H).

Tout juste avant l’arrivée, les coureurs du Tour de France doivent faire face à la montée de Risoul sur 12.6 km de montée à 6.9% (catégorie 1).

Video Etape 14 Tour de France 2014

Pour voir la 14ème étape en live du Tour de France 2014, branchez-vous sur France 2 à la télévision. En direct TV et sur Internet en live streaming, vous pouvez voir la 14ème étape du Tour de France 2014 avec le player web à installer simplement.

Sur votre ordinateur, iPad, téléphone mobile ou tablette tactile, vous saurez tout ici. Revenez ici sur Tixup le site qui offre aux fans de cyclisme tout ce qu’il faut pour vivre le Tour de France 2014 en live, avec le direct, les vidéos résumés des étapes du Tour, les classements…

14ème étape du Tour de France 2014 en streaming

Rendez-vous ce samedi 19 juillet pour suivre en direct la quatorzième étape du Tour de France en direct live sur France 3 à partir de 13h50 et sur France 2 dès 14h50 ainsi qu’en direct streaming web sur Internet.

Dès 13h50, coup d’envoi du départ de la 14ème étape du Tour de France 2014 de Grenoble, vous pouvez voir en live direct le TDF 2014 sur la chaîne France 3 pour suivre la suite du Tour sur France 2 dès 14h50 ainsi qu’en live streaming sur Internet. C’est ici que le Tour de France est à voir!

J’aime ça : J’aime chargement…