Retransmission du Tour de France en Direct TV + Video Streaming sur Internet

Regardez la retransmission du Tour de France en direct TV sur France 2 et en live streaming sur Internet. Dès maintenant et jusqu’à l’arrivée à Paris, vous pouvez voir chaque étape du Tour en direct télé. Tout au long du parcours du Tour de France 2022, vous pouvez suivre la course en live sur le web avec votre tablette, votre ordinateur et votre smartphone. La video du Tour de France 2022 avec le replay résumé de l’étape du jour est disponible ici même avec les résultats complets de l’étape du jour du Tour.

Pour cette 109ème édition exceptionnelle, les coureurs du Tour de France ont un programme chargé : 8 régions et 29 départements français ainsi que le Danemark, la Belgique et la Suisse à traverser. La grande boucle en 2022 inclut 6 étapes de plaine, 7 étapes accidentées et 6 étapes classées en étape de montagne dont 5 arrivées en altitude. Dès maintenant, notez sur vos tablettes : l’arrivée à La super Planche des Belles Filles, le col du Granon, l’Alpe d’Huez, Peyragudes, Hautacam. En plus, les coureurs peuvent ajouter 2 étapes contre-la-montre pour faire la différence en individuel et bien entendu, le retour des pavés du Nord après 4 ans d’absence sur le Tour de France. Ils feront leur retour après quatre ans d’absence. Il y aura 19,4 km de pavés lors de la 5e étape Lille Métropole – Arenberg Porte du Hainaut. Ils seront répartis en 11 secteurs d’une longueur variant de 1,3 à 2,8 km.

Les Diffuseurs du Tour de France dans le Monde

Suivez toutes les étapes du Tour de France en direct live streaming quel que soit votre pays de connexion. En France, le Tour de France 2022 est à suivre en direct et en exclusivité sur France TV Sport, mais partout ailleurs dans le monde, de nombreuses solutions existent pour voir la course en direct live streaming et à la télévision. En Europe, voici les diffuseurs du Tour de France : Danemark (TV2 Sport), Norvège (TV2 Sport/TV2 Sumo), Pays-Bas (NOS – digital), Portugal (RTP2), Espagne (Teledeporte or digital) et ailleurs en Europe grâce à la chaîne Eurosport & GCN.

Le Tour de France en Belgique

Attention : en Belgique, deux diffuseurs officiels du Tour de France proposent des solutions de retransmission de l’étape en live streaming. Si vous souhaitez regarder la compétition en français, vous pouvez opter pour la RTBF, mais en néerlandais, vous regarderez VRT. Ces deux chaînes sont gratuites et elles diffusent toutes les étapes.

Voir le Tour au Canada

En Amérique du Nord, la diffusion du Tour de France 2022 aux USA est assurée par NBC Sports Gold. Au Canada, il est possible de regarder l’étape du Tour avec FloBikes. La chaîne possède les droits de toutes les compétitions d’ASO jusqu’en 2023.Vous pouvez choisir de regarder les programmes en anglais ou en français selon votre préférence.

Voir le Tour de France en Direct Live Streaming

Dès maintenant, vous pouvez voir chaque étape du Tour de France 2022 en direct live streaming sur Internet et en direct TV sur France 2 pendant toute la durée de la retransmission de l’étape en direct. Impossible de rater les étapes du Tour. Quel parcours !

Video Replay du Tour de France

Pour voir l’étape en direct du Tour de France 2022, branchez-vous sur France 2 à la télévision. En direct TV et sur Internet en live streaming, vous pouvez voir le Tour de France avec le player web à installer simplement. Sur votre ordinateur, iPad, téléphone mobile ou tablette tactile, vous saurez tout ici. Revenez ici sur Tixup le site qui offre aux fans de cyclisme tout ce qu’il faut pour vivre le Tour de France en live, avec le direct, les vidéos résumés des étapes du Tour, les classements…

Tour de France 2022

J’aime ça : J’aime chargement…