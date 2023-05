Regarder le match LOSC Lille FC Nantes en direct Tv et streaming sur Internet

Football championnat de France L1 ce samedi avec le match LOSC Lille – FC Nantes en direct live Streaming et la retransmission de Lille – Nantes en direct à la télévision. Samedi 15 mars 2014 à partir de 16h30, la rencontre sera retransmise en direct sur Canal+.

Le LOSC et le FC Nantes s’affrontent ce samedi à partir de 16h30 dans le cadre de la 29e journée du championnat de France. Lille qui est actuellement 3e du championnat avec 52 points accueillera donc Nantes 15e avec 32 points.

Les lillois chercheront à confirmer leur bonne forme retrouvée après un passage à vide, en effet, les hommes de René Girard ont enregistré 3 victoires lors des 5 derniers matches toutes compétitions confondues dont deux succès consécutifs en championnats, et veulent donc rester sur cette dynamique de résultats positifs.

En face, la situation est tout autre pour le FC Nantes qui ne fait que cumuler les faux pas ces derniers temps avec 3 défaites et deux nuls lors des 5 derniers matchs en championnat qui a fait que les Canaris se sont rétrogradés à cette position au classement. Filip Djordjevic et ses coéquipiers tenteront de sortir la tête de l’eau pour recoller au classement et s’éloigner de la zone rouge qui commence à se profiler.

Match LOSC Lille – FC Nantes en Direct Streaming

Le match de la 29e journée du championnat L1 entre Lille – Nantes sera retransmis en direct à la télévision sur Canal+. A partir de 16h30, coup d'envoi de la rencontre entre Lille – Nantes en direct. A la télévision sur Canal+ ou en direct Streaming sur Internet.