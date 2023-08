Voir le Match Stade de Reims Olympique de Marseille en Direct

La 29e journée du championnat de France ligue 1 débute ce soir et voici comment regarder le match Stade de Reims – Olympique de Marseille en direct live Streaming et la retransmission de Reims – Marseille en direct à la télévision. Vendredi 14 mars 2014 à partir de 20h30, la rencontre sera retransmise en direct sur beIN Sport 1.

L’Olympique de Marseille se déplace à Reims ce soir pour y affronter le Stade à partir de 20h30 pour le compte de la 29e journée du championnat L1, un match diffusé en direct sur beIN Sport 1.

Le match de ce soir est très attendu vu que les deux équipes sont collées l’une à l’autre au classement où l’on retrouve l’OM 6e avec 43 points et juste derrière lui le Stade de Reims 7e avec 42 points. Un point seulement sépare donc les deux équipes et la rencontre de ce soir pourrait être déterminante pour l’une comme pour l’autre.

Autre similarité, Marseillais et Rémois restent tous deux sur une défaite lors de la dernière journée et tenteront tous les deux de rebondir du bon pied. En effet, les hommes de Hubert Fournier ont enregistré 3 victoires lors des 5 derniers matchs en championnat contre 2 défaites. Le club phocéen lui reste sur deux défaites consécutives contre deux victoires et un match nul lors des 5 derniers matches.

Les hommes de José Anigo qui visent une 4e place qualificative à la coupe d’Europe cette saison, n’ont plus droit à l’erreur et doivent se ressaisir puisque Saint-Etienne (4e) n’est qu’à 5 points.

Match Stade de Reims – Olympique de Marseille en Direct Streaming

Le match inaugural de la 29e journée du championnat L1 entre Reims – Marseille sera retransmis en direct à la télévision sur beIN Sport 1. A partir de 20h30, coup d’envoi de la rencontre entre Reims – Marseille en direct. A la télévision sur beIN Sport 1 ou en direct Streaming sur Internet. Il est aussi possible de regarder Stade de Reims – Olympique de Marseille en Streaming : pour tout savoir, revenez ici même sur Tixup un peu avant le début du match. Vous saurez tout ici.

