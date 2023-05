Comment voir le Match Montpellier Lyon en Direct Live et en Vidéo ?

Match Montpellier Lyon > Voici comment regarder le match de football aujourd’hui entre l’Olympique de Lyon et Montpellier en direct live sur Internet et la retransmission de Lyon – Montpellier en direct à la télévision. Ce jour dès le coup d’envoi de la rencontre , ne ratez pas la diffusion en direct sur BeIN Sports.

L’Olympique de Lyon accueille Montpellier ce dimanche dès 16h55 pour le compte de la 27e journée du championnat de France de football. L’OL est actuellement 7e au classement avec 41 points alors que Montpellier est 12e avec 32 points. Les hommes de Rolland Courbis restent sur une victoire lors de la 26e journée contre la lanterne rouge Ajaccio. Les coéquipiers de Rémy Cabella ont été éliminé de la coupe de France à Cannes et n’ont plus que le championnat sur lequel se focaliser pour essayer de glaner des points et remonter au classement. Les hommes de Rémi Garde ont de leur coté enregistré deux victoires lors des 5 derniers matchs toutes compétitions confondues dont une dernière qualification aux huitièmes de finale de l’Europa League. Le match Lyon Montpellier est donc très attendu.

En championnat, Alexandre Lacazette et ses coéquipiers restent sur un match nul à Lille lors de la dernière journée. Les Gones ont aussi une finale de coupe de la Ligue qui les attend contre le PSG.Il est à noter que l’OL a joué 13 matchs à domicile enregistrant 6 victoires 6 matchs nuls et une seule défaite. En face, Montpellier s’est déplacé 12 fois à l’extérieur avec seulement 2 victoires remportées, 7 nuls et 3 défaites. Le match Lyon Montpellier sera retransmis en direct à la télévision sur BeIN Sport. A partir de 16h30, notez l’heure du coup d’envoi de la rencontre OL Montpellier en direct. A la télévision sur BeIN Sport ou en direct live sur Internet. Il est donc tout à fait possible de regarder simplement le match OL – MHSC: pour tout savoir, revenez sur Tixup un peu avant le début du match. Vous saurez tout ici sur le choc Lyon Montpellier.

