Voir le Match de 6 Nations France Pays de Galles en Direct TV et Vidéo sur Internet

Le rugby ce soir avec la 3e journée du Tournoi des VI Nations qui reprend ce soir et le choc qui opposera le Pays de Galles à l’équipe de France à partir de 21h00 au Millenium Stadium à Cardiff, un match qui sera retransmis en direct sur France 2.

Le XV de France qui a jusque là réalisé un sans faute en ayant battu à domicile l’Angleterre lors du match inaugural et l’Italie lors de la 2e journée, se déplacera ce soir à Cardiff pour y affronter le double tenant du titre, une rencontre des plus difficiles pour les hommes de Philippe Saint-André qui ont retrouvé des couleurs à l’issue de leur deux premiers succès et peuvent désormais continuer à faire rêver leur public.

Le match sera très difficile pour les tricolores du point de vue de la qualité de l’adversaire et d’autant plus que les gallois ont difficilement remporté leur premier match contre l’Italie et ont concédé la défaite contre l’Irlande lors de la 2e journée, le match contre la France constitue donc l’occasion pour les « Rouges » de rebondir dans leur antre du Millenium et devant leur supporters.

XV de France : Dulin – Huget, Bastareaud, Fofana, Bonneval – (o) Plisson, (m) Doussain – Lauret, Picamoles, Nyanga – Maestri, Papé (cap.) – Mas, Szarzewski, Domingo. Remplaçants : Mach, Forestier, Debaty, Vahaamahina, Chouly, Machenaud, Talès, Fickou.

3e journée du Tournoi des VI Nations ce soir avec le match entre Pays de Galles – France qui sera retransmis en direct à la télévision sur France 2. A partir de 21h00, coup d’envoi du match Pays de Galles – France en direct. A la télévision sur France 2 ou en direct Streaming sur Internet. Il est aussi possible de regarder Pays de Galles – France en Streaming : pour tout savoir, revenez ici même sur Tixup un peu avant le début du match. Vous saurez tout ici.