Retransmission de la Coupe de France de Football en Direct TV et Video Internet

Football Coupe de France cet après-midi avec les 16e de finale en Multiplex en direct live Streaming et la retransmission des 16e de finale en direct à la télévision. Mercredi 22 janvier 2014 à partir de 17h00, une retransmission en direct sur France 2 à partir de 17h00.

Lens a réalisé l’exploit hier et a réussi à se qualifier aux huitièmes de finale de la coupe de France en battant le club de ligue 1 Bastia. Un match fou aussi au Vélodrome, celui qui a opposé l’OM à l’OGC Nice et durant lequel un total de 9 buts a été marqué et qui a vu la fin de l’aventure pour le club phocéen qui a perdu 4-5. Cette coupe de France qui a toujours sur garder ses surprises jusqu’à la fin et n’a jamais été révélatrice sur ce qui peut arriver au cours des matches. En effet la 2e tranche des matches des 16e se poursuivront aujourd’hui à partir de 17h00 sur France 2.

16e de finale Coupe de France en Direct Streaming

Les 16e de finale de la coupe de France sont retransmis en direct à la télévision sur France 2. Dès 17h00, coup d’envoi de la suite des 16e de finale en direct. A la télévision sur France 2 ou en direct Streaming sur Internet. Il est aussi possible de regarder les matches des 16e de la coupe de France en Streaming : pour tout savoir, revenez ici même sur Tixup un peu avant le début du match. Vous saurez tout ici.