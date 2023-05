Manchester United explose Schalke avec quatre buts

Vainqueur à l’aller avec ses titulaires, Manchester a fait peau neuve pour le retour avec une équipe de remplaçants qui a explosé l’équipe allemande, Schalke 04, un match qui s’est terminé sur le score de quatre buts à un.

Sir Alex Ferguson a officialisé l’absence de son attaquant vedette, Wayne Rooney, quelques heures avant le coup d’envoi du match et a remanié l’équipe avec l’entrée de plusieurs remplaçants dont Darron Gibson, le jeune milieu de terrain des Red Devils ou Berbatov qui a dérangé la défense allemande.

Les quatre buts de Manchester ont été marqué par Valencia, Gibson et Anderson, ce dernier qui a réussi un doublé. Les Red Devils confirme leur place en finale pour rencontrer les catalans de Guardiola à Wimbley, un match qui promet un spectacle footballistique de première classe.

Les buts

26eme minute (1-0)

Ballon perdu par Uchida sur l’aile droite. Le Japonais dose mal sa remise, le ballon parvient dans les pieds de Gibson qui s’applique et lance parfaitement Valencia dans la surface sur une longue passe. Après un contrôle en pleine course, l’Equatorien ajuste facilement Neuer, qui ne fait que toucher le ballon.

31eme minute (2-0)

Touche rapidement jouée côté droit par Rafael pour Anderson, qui protège bien son ballon dos au but et le dévie pour Valencia. L’Equatorien glisse le ballon derrière lui pour la frappe de Gibson. Un coup de canon qui ricoche sur les gants de Neuer et termine au fond des filets.

34eme minute (2-1)

Relance complètement manquée de Smalling, Baumjohann décale Uchida qui centre devant le but. Les défenseurs n’arrivent pas à se dégager correctement et le ballon revient sur Jurado aux 18 mètres. La reprise de l’Espagnol se loge dans la lucarne droite de van der Sar.

72eme minute (3-1)

Sur une contre-attaque de Manchester, Nani prend de vitesse Metzelder en deux temps avant de servir Anderson au point de penalty. Tout d’abord ralenti par Uchida, le Brésilien se relève et surprend Neuer d’une frappe tendue en pivot que le gardien allemand ne fait qu’effleurer une nouvelle fois.

76eme minute (4-1)

Servi par Valencia sur l’aile droite, Berbatov adresse un caviar devant le but pour Anderson, qui s’offre le doublé.