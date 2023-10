Revoir le Grand Prix Australie MotoGP : Video, Resume et Replay Internet

Voici comment regarder la retransmission du Moto GP d’Australie 2013 en Streaming live sur Internet et en direct à la télévision avec les essais et qualifications. Pour voir les essais du Moto Grand Prix d’Australie à partir de 05h25 ce samedi vous aurez le choix entre Eurosport et l’Internet. Avec le départ en direct, la course en intégralité et l’arrivée du Moto GP d’Australie 2013 du 19 octobre 2013, et en vidéo replay avec le classement de la course, les résultats du Grand Prix Moto d’Australie.

Lors des deux premières séances d’essais libres du Grand Prix MotoGP d’Australie vendredi, le champion du Monde en titre Jorge Lorenzo (Yamaha) a réalisé le meilleur temps sur le circuit de Phillip Island en étant le seul à descendre sous la barre de la minute 29. Par contre, le leader du championnat Marc Marquez a obtenu le deuxième chrono du jour.

Ce grand prix d’Australie pourrait marquer la fin de ce championnat en étant celui du sacre pour Marc Marquez au cas où il marquait 7 points de plus que Lorenzo et en concédait moins de cinq à Pedrosa. Si Marquez réussit à s’octroyer le titre cette saison il sera le premier « rookie » (débutant) sacré champion du monde dans la catégorie reine des MotoGP, cela n’est plus arrivé depuis le sacre de l’Américain Kenny Roberts en 1978.

Essais libres 1 et 2 (temps combinés) – Vendredi 18 octobre 2013

1- Jorge Lorenzo (ESP/Yamaha) 1’28″961

2- Marc Marquez (ESP/Honda) 1’29″255

3- Alvaro Bautista (ESP/Honda) 1’29″438

4- Dani Pedrosa (ESP/Honda) 1’29″478

5- Valentino Rossi (ITA/Yamaha) 1’29″537

6- Cal Crutchlow (GBR/Yamaha) 1’29″667

7- Bradley Smith (GBR/Yamaha) 1’30″165

8- Randy De Puniet (FRA/ART) 1’30″215

Moto GP Australie 2013

Le Moto GP d’Australie 2013 se déroule à l’autre bout où le fuseau horaire est en décalage. Pour les fans de Moto GP : notez bien que les Qualifications du Grand Prix d’Australie 2013 débutent à 05h25 du matin, heure française. En direct à la télévision, et en Streaming sur Internet, le Grand Prix Moto GP d’Australie 2013 est à voir en direct, avec une diffusion par la chaîne Eurosport.

Ne ratez pas le début du Grand Prix de Moto GP et revenez ici même sur Tixup quelques minutes avant pour tout savoir.

