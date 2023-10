Retransmission de la Course Paris Tours en Direct TV et Streaming sur Internet

Voici comment regarder la retransmission de la Course Paris Tours 2013 en Streaming live sur Internet et en direct à la télévision. Pour voir la Course Paris Tours UCI à 13h55 ce dimanche, les fans de Cyclisme ont le choix, de France 3 à l’Internet. Avec le départ en direct, la course en intégralité et l’arrivée du Paris Tours 2013 du 13 octobre 2013, et en vidéo replay avec le classement de la course, les résultats du Paris Tours.

Le Tour de l’Avenir fête son demi-siècle dans le plus jeune des circonstances: avec un peloton de 19 à 22 ans qui possède les futurs champions pour le grand événement, le Tour de France, et de l’UCI WorldTour en général. La course comporte également quelques escapades généreuses dans les montagnes, tout comme l’autre grand tour, la Vuelta en Espagne, qui a débuté également ce samedi avec, dans le line-up, un certain Warren Barguil (Team Argos-Shimano), vainqueur du Tour de l’Avenir en 2012.

Lancé en 1961, le Tour de l’Avenir a toujours mené à la découverte de grands talents. Le dénominateur commun entre les gagnants du Tour de France : Jan Janssen, Lucien Aimar, Felice Gimondi, Laurent Fignon, Joop Zoetemelk, Greg LeMond et Miguel Indurain ? Ils étaient tous sur le podium du Tour de l’Avenir. Bien que le nom et le format de l’événement ont changé au fil des ans, il a maintenant trouvé son créneau: pour les cyclistes âgés de 19 à 22 dans leur circonscription en équipes nationales. Le Tour de l’Avenir est le dernier événement sur le calendrier de la Coupe de l’UCI des moins de 23 nations.

terrain de formation pour les métiers du cyclisme

Depuis 2012, l‘UCI a décidé d’utiliser le Tour de l’Avenir comme un terrain d’entraînement pratique pour les différentes professions de cyclisme: commissaires, conférenciers des tournées de radio, infos moto, conducteurs de véhicules etc. Des participants de différents pays auront la chance d’apprendre ou de perfectionner leurs compétences dans une situation de la vie réelle. La formation est donnée par l’UCI, avec le soutien de l’organisateur de l’événement ASL.

Dans le cadre de sa politique de la mondialisation, l’UCI tient à élargir l’accès aux professions de cyclisme et d’améliorer la qualité et la connaissance de tous ceux qui sont impliqués dans l’organisation des courses.

Course Paris Tours 2013 en Direct Streaming

La Course Paris Tours 2013 est retransmise en direct à la télévision sur France 3. Dès 13h55 vous avez rendez-vous avec le cyclisme et la course UCI en direct. A la télévision sur France 3 ou en direct Streaming sur Internet. Il est aussi possible de regarder la Course Paris Tours UCI 2013 en Streaming : pour tout savoir, revenez ici même sur Tixup un peu avant le début de la course. Vous saurez tout ici.

