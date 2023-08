Tour d’Espagne en Direct et Replay : Diffusion Etape 2 TV + Internet

Dès maintenant, regardez la 2ème étape du Tour d’Espagne en direct à la télévision et sur Internet. La retransmission de l’étape. Sur Eurosport, en live streaming sur Internet avec l’arrivée de la Vuelta en direct, mais aussi dès la fin de l’étape du jour, le résumé vidéo avec l’étape 2 du Tour d’Espagne en replay.

Après la prise de pouvoir de l’équipe Astana hier lors de la première étape, il est temps de faire un premier bilan de ce début du Tour d’Espagne. Lors du contre la montre par équipes, Astana n’a pas laissé de chances aux autres équipes. L’étape d’aujourd’hui devrait montrer un tout autre visage.

L’étape 2 du Tour d’Espagne conduit le peloton de la Vuelta de Pontevedra à Alto do Monte da Groba. L’étape fait 177 kilomètres. Une seule difficulté de 3e catégorie ponctue un long profil d’étape complètement plat. Mais dans cette étape 2 du Tour d’Espagne, c’est l’arrivée qui est intéressante.

Tour d’Espagne en Streaming

L’Alto do Monte da Groba va réserver un magnifique spectacle aux spectateurs du Tour d’Espagne. Col de 1ère catégorie au classement de la montagne, la montée Alto do Monte da Groba est très irrégulière. Long de 11 kilomètres, le col ne présenterait pas de difficulté majeure en cours d’étape. Mais dans cette étape 2. l’Alto do Monte da Groba devient stratégique puisque l’arrivée est jugée au sommet du col, avec 2 derniers kilomètres remarquables à 8% de pente.

Sur toute la Vuelta, Eurosport assure la retransmission de chaque étape en direct. Pour cette étape 2, l'arrivée à Alto do Monte da Groba est à voir en direct TV et sur Internet.

Tour d Espagne en Direct TV Internet Etape 2

