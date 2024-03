Fabrice Muamba s’effondre après un malaise lors d’un match

Le milieu de terrain de Bolton Fabrice Muamba, a été victime d’un malaise en quart de finale de la Coupe d’Angleterre face à Tottenham samedi soir. Secouru sur la pelouse en premier lieu avant d’être transféré rapidement à l’hôpital Chest de Londres, le joueur se trouvait dans un état critique, selon un communiqué conjoint de son club et de l’hôpital où il a été admis.

“Bolton peut confirmer que Fabrice Muamba a été admis à l’hôpital Chest de Londres où il se trouve dans un état critique et en soins intensifs. Aucune autre communication ne sera faite maintenant. Le club et l’hôpital demandent aux médias et au public de respecter l’intimité de la famille”, précise le communiqué.

De nationalité anglaise et d’origine congolaise, Fabrice Muamba est âgé de 23 ans. Il s’est effondré soudainement sur la pelouse londonienne de White Hart Lane. L’arbitre de la rencontre a prié les joueurs d’évacuer la pelouse et le speaker a annoncé que le match sera reporté alors que le score était de 1 partout.

