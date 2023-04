Monaco Nantes : Match en Direct Live et en Video sur Internet

Ligue 1 avec le match Nantes – Monaco en direct live et la retransmission du match Nantes – Monaco en direct à la télévision. Aujourd’hui h00, un match qui sera diffusé sur Canal+ en Direct à partir de 21h00.

Si vous aimez et voulez voir le match de football cliquez ici: :



Monaco sera en déplacement difficile en allant jouer à Nantes dans le cadre de la journée de Ligue 1 ce soir. Les coéquipiers de Radamel Falcao cherchent à rebondir eux, qui n’ont plus gagné depuis la victoire contre Lyon en principauté avec deux revers de suite en Coupe de la Ligue à Reims, une défaite à Lille et tenu en échec à domicile par Evian 1-1, les monégasques se sont donc rétrogradés à la troisième du classement avec 26 points. Les Nantais ne sont pas loin derrière occupant la 5e place à trois points de leur adversaire du jour et sont forts de leur impressionnant succès en Gironde 3-0, une victoire ce soir les propulserait certainement à la 3e place donc. A domicile, les coéquipiers de Filip Djordjevic ont joué six matches sans jamais connaître le partage des points, ils ont gagné à 4 reprises et n’ont perdu que deux fois. Quant au club du Rocher, il a joué aussi six fois loin de ses bases enregistrant deux victoires, trois matches nuls et une seule défaite. L’enjeu est de taille ce soir et on devrait voir un match assez disputé entre deux équipes qui ont besoin des 3 points de la rencontre.

Match Nantes – Monaco en Direct

Le match Nantes – Monaco est retransmis en direct à la télévision sur Canal+. Dès 21h00, coup d’envoi du match entre le Nantes – Monaco en direct. A la télévision sur Canal+ ou en direct sur Internet. Il est aussi possible de regarder le match Nantes – Monaco en live : pour tout savoir, revenez ici même sur Tixup un peu avant le début du match. Vous saurez tout ici.

Si vous aimez et voulez voir le match c’est simple il suffit de cliquer ici: