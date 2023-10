Zone Interdite sur les naissances au zoo à regarder sur M6 en vidéo : Documentaire sur 6Play en replay

Le nouveau documentaire de Zone Interdite en vidéo sur M6 > Ce soir, et comme à son habitude, la chaîne M6 propose de suivre un nouveau numéro de son émission Zone Interdite. Au programme, les naissances dans les zoos, et le secours porté aux espèces en danger. Zone Interdite sur les naissances au zoo est à regarder sur M6 en vidéo, dès 21 heures ce dimanche 22 octobre.

Au cours des quarante dernières années, ce sont plus de 50 % des animaux qui ont disparu, et, en France, des hommes et des femmes se battent pour tenter de sauver les espèces les plus menacées. Direction alors le ZooParc de Beauval, dans le Val-de-Loire, où la soigneuse Delphine Pouvreau retient grandement son souffle dans l’attente de la mise à bas de Huan-Huan, la femelle panda du parc. C’est après cinq longues années d’attente que cette dernière va peut-être donner naissance au premier panda de France. Direction ensuite la Haute-Savoie, sur le bord du Lac Léman, où Jacques Olivier, de son côté, se bat pour un rapace bien particulier, l’aigle Pygargue.

Exploit remarquable, le naturaliste a réussi à créer un sanctuaire au pied des Alpes, afin de tenter de faire éclore un œuf de cette espèce. Mais avant de relâcher l’aiglon éclos et le remettre en liberté, il va devoir tout lui apprendre ; aussi bien chasser que pêcher, et même voler. Enfin, et pour clôturer cette nouvelle émission de Zone Interdite sur les naissances, l’on se dirige vers le zoo de Pairi Daiza ; à la frontière Belge, où un soigneur animalier attend, depuis 22 mois maintenant, l’arrivée du bébé de Kaïnéné, une femelle éléphante.

L’émission Zone Interdite sur les naissances au zoo est à regarder sur M6 en vidéo, à partir de 21 heures. Le documentaire est également à voir ou revoir sur 6Play en replay.

