Bien se protéger du soleil, ce qu’il faut savoir

La protection solaire est nécessaire pour réussir à se protéger convenablement du soleil.

Depuis plusieurs années maintenant, le bronzage est devenu une mode immanquable. Pour toujours mieux bronzer, nombreuses sont aussi les personnes qui n’utilisent pas de crème solaire ; ce qui est la plus grande erreur.

Avant de se pencher sur les façons de se protéger du soleil, il faut savoir que ce sont les rayons ultraviolets qui sont à l’origine du bronzage, et non pas le soleil en lui-même. Il est donc possible de bronzer, malgré la présence de nuages. Ces mêmes rayons sont aussi à l’origine du cancer de la peau. Pour bien débuter, il faut se tourner vers une crème solaire avec un indice de 30 minimum. Sous ce seuil, la crème ne parvient pas vraiment à remplir ses objectifs de défense ; et c’est encore pire avec une peau très blanche. La peau foncée n’exclut pas une bonne protection. Bien que la mélanine de la peau foncée permet une protection naturelle, il faut la parfaire.

Une protection efficace contre le soleil

Il faut également garder à l’esprit qu’être sous un parasol ne protège pas du soleil, puisque les rayons se reflètent sur le sol. Et il faut éviter, à tout prix, le soleil entre midi et 16 heures. C’est à ce moment-là que les rayons de soleil sont les plus dangereux. Attention également au tube de crème que vous utilisez. En effet, cette dernière n’a qu’une durée de vie limitée, et la crème de l’année dernière n’est plus efficace l’année suivante. Il faut donc absolument en changer. Enfin, il est bien plus rapide de bronzer en étant au bord de l’eau, grâce à la réverbération des rayons sur l’eau.

