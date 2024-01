Cannabis à usage médical, le traitement de l’épilepsie prouvé

De plus en plus d’analyses évoquent l’usage médical du Cannabis et plusieurs pays ont autorisé et légalisé cet usage. Une récente étude étudie le lien entre le cannabis et les formes sévères d’épilepsie. Les résultats sont plutôt positifs….

21 Etats des Etats-Unis et le Canada ont autorisé et légalisé l’usage médical du cannabis. Seuls les patients ayant une ordonnance peuvent se procurer le cannabis par des distributeurs.

D’ailleurs, le Cannabis a prouvé la positivité de son effet sur des formes sévères d’épilepsie. En effet, dans un de Etats des Etats-Unis, une mère en a donné à son enfant complémentant son traitement antiépileptique. L’enfant est atteint du syndrome de Dravet qui est une des formes les sévères de l’épilepsie génétique de l’enfant a donné. Résultat, la fréquence des crises a été minimisée grâce à ce traitement de Cannabis.

Le Dr Edward Maa, responsable du programme Epilepsie du centre médical de Denver (Colorado), qui a remarqué cette diminution, a indiqué que les crises sont passées d’une moyenne de 50 par jour à 2 à 3 crises uniquement par mois.

Le cannabis à usage médical est utilisé également pour diminuer les nausées et les vomissements chez les personnes qui suivent une chimiothérapie mais aussi chez les personnes atteintes de troubles de stress post-traumatique. Aux Etats-Unis ces effets ont été prouvés. C’est pourquoi les scientifiques encouragent la recherche dans ce domaine.

