Un masque pour les rides: facile à faire et peu coûteux

Malheureusement, les rides sont inévitables, elles font partie du vieillissement. Les rides résultent de l’exposition aux rayons du soleil et au manque de collagène produit dans le corps. La bonne nouvelle, est que de nos jours les produits vous assurant une peu sans rides sont de plus en plus nombreux. Disponibles sur le marché à divers prix, ces produits vous font généralement des promesses en l’air, d’ailleurs bon nombre de femmes peuvent le certifier.

Afin d’agir sur vos rides et de ne pas débourser de l’argent pour des produits qui vous promettent un résultat satisfaisant alors qu’il ne le sera pas au bout du compte, nous vous proposons un moyen peu coûteux et simple à faire pour vous débarrasser de ces petites rides.

Il faut vous munir d’un récipient et d’un fouet et comme ingrédients pour votre masque il vous faut une cuillère à café de l’huile d’olive, un demi-citron et un œuf.

Pour faire votre masque, il est tout d’abord nécessaire de séparer le blanc du jaune d’œuf, le jaune ne sera pas utilisé dans notre masque donc utilisez le dans une recette nous allons juste nous servir du blanc d’œuf qui est connu pour son action naturelle antiride vu que c’est un aliment riche en protéines. Ce dernier sera battu jusqu’à l’obtention d’une mousse à laquelle on ajoutera la quantité évoquée de l’huile d’olive et le jus du demi-citron.

Le tout doit être bien mélangé, cette préparation doit d’être par la suite appliqué sur le visage sans trop s’approcher des yeux. Laissez agir durant 30 minutes puis rincez-vous le visage avec de l’eau froide. Nous vous conseillons de faire ce masque deux fois par semaine.