Les émissions de CO2 ont augmenté à un rythme plus lent

Les émissions du dioxyde de carbone (CO2) dans le monde ont augmenté à un rythme plus lent à 1,1 pour cent au cours des douze derniers mois. Cette hausse est à comparer à une augmentation annuelle de 2,9 pour cent au cours de la dernière décennie.

Et ce, malgré un taux de croissance économique mondial de 3,5 pour cent et est en partie le résultat d’un passage à l’énergie hydroélectrique en Chine et au gaz de schiste aux États-Unis, selon une analyse réalisée par l’Agence néerlandaise d’évaluation environnementale.

« Cette évolution témoigne d’un changement vers moins d’activités à forte intensité de combustibles fossiles, plus l’utilisation de l’énergie renouvelable et l’augmentation des économies d’énergie », a déclaré le communiqué.

Une émission record de 34,5 milliards de tonnes.

Le CO2 est le gaz à effet de serre principalement responsable du réchauffement climatique – dont l’ONU a dit qu’il doit être limité à 2,0 degrés Celsius (3,6 degrés Fahrenheit) au-dessus des niveaux antérieurs à la Révolution industrielle.

Les scientifiques ont dit que cela n’est possible que si les émissions de CO2 de 2000 à 2050 ne dépassent pas 1,0 à 1,5 trillions de tonnes – encore environ 466 milliards de tonnes ont été émis depuis 2000, selon les données citées dans le rapport officiel.

Emission des tours de refroidissement à la centrale au charbon de lignite Neurath à Grevenbroich près de Aachen, Allemagne du Sud le 11 septembre

J’aime ça : J’aime chargement…