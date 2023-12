Deezer : « Notre véritable concurrent, c’est Youtube »

Deezer, le site franco-américain de musique en ligne a annoncé être passé de 2 millions à 5 millions d’abonnés dans le monde, grâce notamment aux accords conclus avec 24 opérateurs de télécoms, en plus d’Orange, son partenaire historique et actionnaire.

En début de semaine, Qobuz a mis en œuvre sa nouvelle politique tarifaire revue à la baisse. Aujourd’hui, c’est Deezer qui fait plusieurs annonces.

Un an après sa levée de fonds record de 100 millions de dollars et son développement à l’international, Deezer indique être passé de 2 millions d’abonnés payants à 5 millions. Son catalogue est lui passé à 30 millions de titres.

Dans les prochains jours, Deezer va également lancer une nouvelle version qui va introduire deux fonctionnalités. La page d’accueil proposera une fonctionnalité » À écouter » qui présentera des recommandations personnalisées.

Deezer parle d’un » fil musical personnalisé qui fonctionne selon vos goûts « . Ces recommandations seront automatisées en fonction des habitudes d’écoute de l’utilisateur, les créations de playlists d’amis. D’autres recommandations émaneront de l’équipe éditoriale de Deezer.

De plus, un nouvel onglet « Explorer » fait son apparition et propose de découvrir toutes les nouveautés, les dernières sorties, les tops, etc. Enfin, non content d’être disponible sur le web et sur smartphones et tablettes, Deezer lancera au début d’année 2014 un logiciel à installer sur son ordinateur (d’abord sur Mac, puis autour de février sur PC) pour accéder à ses morceaux.

