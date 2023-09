Des Paroles et des Actes avec Manuel Vallsà revoir sur France 2

Des Paroles et des Actes avec Manuel Valls ce 24 septembre sur France 2 > L’émission politique de France 2 nous revient ce soir ; toujours présentée en direct, l’émission invite une personnalité politique qui doit répondre à des questions.

Des Paroles et des Actes n’a plus besoin de présentation ; cette émission existante depuis 2011 sous un format mensuel se permet de traiter la politique actuelle, en mettant des journalistes et le public en face de son invité.

Ce soir, pour ce nouveau numéro, David Pujadas a alors invité le Premier Ministre Manuel Valls, qui se prête au jeu des questions / réponses.

Il est donc confronté aux journalistes Nathalie Saint-Cricq et François Lenglet, mais également à des acteurs du monde économique et associatif, qui sont présents dans le public.

Les questions sont nombreuses devant les chiffres du chômage qui ne cesse d’augmenter et qui sont la principale préoccupation des Français.

Il vous est possible de voir Des Paroles et des Actes avec Manuel Valls ce jeudi 24 septembre 2015, à partir de 20 heures 55 sur France 2.

Faut-il accélérer les réformes ? Jusqu’où Manuel Valls peut-il aller ? Que faire face à la crise des migrants ? Autant de questions qui doivent trouver une réponse ce soir.

Après la première partie de l’émission, Manuel Valls doit faire face à une autre personnalité, un adversaire politique, qui n’est autre que François Fillon, ancien Premier Ministre. Il mettra en avant les contradictions de Manuel Valls, tout en se réservant le droit d’aborder des thèmes qui n’auront pas été évoqués.

