BCE: Ben Ali est un inculte, lâche et très corrompu

Le Premier ministre tunisien, Mr Béji Caïd Essebsi, a accordé une interview à nos confrères chez marianne2.fr au cours de laquelle il s’est expliqué sur la situation dans la région nord africaine, particulièrement dans le sud tunisien et sur les frontières libyennes où il a déclaré que l’affaire libyenne est une affaire interne à la Tunisie s’arguant que les relations entre tunisiens et libyens remontent à l’aube du temps. “Les mêmes familles vivent des deux côtés de la frontière. [..] Nous avons reçu plus de 160.000 réfugiés en quelques semaines. Nous n’avons pas crié à l’invasion. Nous leur avons porté secours dans la limite de nos moyens. Les habitants des régions frontalières les ont reçus chez eux. On ne nous a pas signalé de mécontentement local.”, a-t-il ajouté.

Il a indiqué que les 160.000 réfugiés en fuite de la Libye représentent un million France invoquant par la même occasion les réactions de la communauté européenne après la vague des immigrés qui se sont réfugiés à Lampedusa tout en ajoutant que la France a qualifié ceci de cataclysme même si l’île italienne est bien loin de ses frontières.

Mr Caïd Essebsi a par ailleurs affirmé que la page de dictature est tournée tout en expliquant que le monde est passé par plusieurs phase, chacune se tourne laissant sa place pour une nouvelle, des cycles de l’histoire qui se ressemblent partout dans le monde. “Le temps des colonisations, les vagues de décolonisation, la phase des dictatures. Cette page des dictatures est tournée.”, a-t-il indiqué.

En ce qui concerne la fuite du président déchu, Zine El Abidine Ben Ali, le Premier ministre tunisien a déclaré qu’il était pas surpris par sa fuite. “Je connaissais un peu le bonhomme. Inculte et lâche. Trop corrompu pour s’intéresser à autre chose qu’à sa fortune.”, a-t-il ajouté.

Pour conclure, Mr Béji Caïd Essebsi a qualifié sa relation de confiance avec le peuple tunisien est délicate, expliquant qu’il doit être à la hauteur des espérances de tous les tunisiens qui ont vu en lui l’homme de la situation, témoignant de l’évacuation de la place du gouvernement après sa nomination comme Premier Ministre. Il a ajouté que “la confiance est chose fragile. On la perd aussi vite qu’on l’a gagné.”

J’aime ça : J’aime chargement…