Le secrétaire général de l’ONU Ban Ki-moon a recommandé jeudi au Conseil de sécurité d’autoriser une mission de 300 observateurs en Syrie “pour une période initiale de trois mois”. Le Conseil décidera du déploiement progressif de la mission en fonction “de la consolidation” du cessez-le-feu.

Dans une lettre adressée au Conseil de sécurité, Ban Ki-moon estime qu’il y a “une chance de progrès” en Syrie bien que la cessation des hostilités soit “clairement incomplète”. Les observateurs seront accompagnés de conseillers politiques et en matière de droits de l’homme, mais ne seront pas impliqués dans la fourniture d’aide humanitaire.

Les observateurs “seront déployés progressivement sur une période de plusieurs semaines, dans environ dix endroits” du pays pour contrôler la cessation des hostilités et l’application des autres points du plan de paix du médiateur Kofi Annan.

Pour le moment une mission préliminaire d’une dizaine d’observateurs seulement, pouvant être portée à 30 hommes, est sur place pour prendre des contacts et préparer une mission plus complète, en vertu d’une résolution de l’ONU votée samedi dernier.

Ban Ki-moon se dit « très inquiet »

Dans son long rapport au Conseil, qui devra voter une nouvelle résolution pour autoriser la mission complète, le secrétaire général se déclare “très inquiet de la gravité de la situation dans le pays”. “Cependant, sans sous-estimer les défis à venir, dit-il, une chance de progrès existe sur laquelle nous devons nous appuyer pour avancer”.

Il reconnait que “la cessation de la violence armée sous toutes ses formes est clairement incomplète” et que Damas “n’a pas encore pleinement rempli ses obligations” de retrait militaire et de cessation des hostilités.

Il réaffirme enfin qu’il est “essentiel” que le gouvernement syrien respecte ses promesses de retirer ses troupes et ses armes lourdes des villes rebelles et qu’il facilite le bon déroulement de la mission des observateurs. Il préconise notamment une liberté totale de circulation et de communication, conformément à la résolution 2042 adoptée samedi dernier par le Conseil.

