Budget auto : comment faire des économies de carburant ?

Dans un budget auto, le carburant prend une place très importante. Pourtant, il existe quelques techniques pour moins s’arrêter à la pompe et faire des économies de carburant.

Utiliser Internet

Cela semble évident, mais ce n’est pourtant pas ce qui est le plus répandu dans le secteur. Beaucoup de personnes utilisent des comparateurs en ligne, mais peu pensent aux comparateurs de stations essence. Il convient donc d’utiliser Internet pour trouver la station d’essence la moins chère du secteur, et qui sera sur le trajet. Rien de mieux pour anticiper et donc, forcément, pour faire quelques économies appréciables.

Éviter les autoroutes

En général, il convient de ne pas faire de plein sur les autoroutes, puisque les stations essence affichent des tarifs parfois très élevés. Il vaut mieux sortir de l’autoroute et faire quelques kilomètres pour découvrir une station essence qui aura des prix bien plus bas. De plus, il est à noter que les stations essences sans personnel ; donc automatisées, sont moins chères grâce à des coûts de fonctionnement moins élevés. Surveiller ces quelques points permet également de choisir son assurance auto avec moins de pression.

Le comportement au volant

Là aussi, quelques astuces permettent d’économiser le carburant, et donc de faire des économies. À commencer par une conduite souple et sans accélérations ou freinages trop brusques et intempestifs. La pression des pneus est à vérifier souvent, notamment car un sous-gonflage entraîne une sur-consommation de carburant. Enfin, il faut toujours penser à éteindre le moteur dans les bouchons ou à un feu rouge. C’est notamment pour cela que le mode « Start and Stop » a vu le jour.