Comment réussir à faire fructifier votre patrimoine cette année ?

Cette année, c’est décidé, vous allez faire fructifier votre patrimoine. Pour épargner plus et gagner plus, voici un plan de bataille pour aller droit au but et arrêter de procrastiner.

Seulement 22% d’entre nous réussiraient à tenir les objectifs fixés en début d’année, mais sur le sujet de la finance personnelle, les pistes à explorer sont nombreuses. . Pour aller au-delà de l »augmentation du SMIC de 100 euros en France, nous avons passé en revue les évolutions technologiques et sociétales qui pourraient bien vous offrir de nouvelles perspectives cette année…

La finance pour tous, une opportunité pour votre patrimoine

Qui a dit que le monde de la finance était inaccessible au commun des mortels ? Il semble que ce soit elle qui gouverne le monde. Et cette année une nouvelle fois, il ne tient donc qu’à vous de vous y intéresser. Avec le crash de 2008, la méfiance à l’égard des institutions bancaires a ouvert la voie à l’information financière pour tous. Articles, formations en ligne, webinars, il est désormais possible de se former aux bonnes pratiques pour épargner plus, aux stratégies d’investissement et/ou de trading – peu importent votre formation initiale, origines sociales ou localisation.

La recette ? Une bonne dose de curiosité, d’intérêt et de lectures approfondies. Et si vous avez toujours rêvé d’être trader ? C’est désormais possible. Des plateformes de trading se sont développées et proposent des solutions adaptées même aux novices.

Et pour les plus férus de nouvelles technologies, les dernières évolutions accompagnant la blockchain vous ouvriront les portes de l’univers des cryptomonnaies et la possibilité d’acheter des Bitcoins. Un moyen de s’échapper de la dictature des banques qui imposent des frais de fonctionnement parfois exorbitants grâce à un système pensé pour être totalement décentralisé. La création du Bitcoin en 2008 a ainsi permis de créer un nouvel écosystème financier cherchant à offrir à ses utilisateurs plus de transparence, plus de sécurité et plus de souplesse. Et en effet, pour acheter des Bitcoins (ou autrement nommés BTC), c’est très simple. Sur des plateformes similaires à celles utilisées pour le trading classique, il est possible d’échanger ses euros contre du BTC en utilisant un compte PayPal ou par virement bancaire et de suivre ensuite au plus près son évolution.

Bonus : le nombre de commerces acceptant le paiement en Bitcoin ne cesse de croître !

L’économie collaborative : bon pour la société et bon pour votre patrimoine

Vous connaissez sans aucun doute la location d’appartement ou de maison via Airbnb ou bien les chauffeurs particuliers d’Uber. Mais saviez-vous qu’aujourd’hui vous pouvez gagner de l’argent en louant votre grenier, votre voiture, vos vêtements ou bien même encore votre perceuse qui prend la poussière ? En effet, c’est toute une économie parallèle grâce aux dernières évolutions technologiques qui s’est développée ces dernières années.

Grâce à des applications souvent très intuitives et/ou des sites bien marketés, vous pouvez vous inscrire en quelques clics et mettre le plus simplement du monde à disposition la quasi-totalité de vos biens. En plus d’être financièrement intéressante, la démarche d’économie collaborative se veut également écocitoyenne en évitant le gaspillage et en favorisant la réutilisation plutôt que la consommation à outrance.

Il n’y a pas que les biens matériels qui peuvent faire l’objet de cette nouvelle économie. Avez-vous déjà pensé à mettre à disposition vos talents cachés ?

Peut-être êtes-vous un bricoleur hors pair, un jardinier attentif ou bien un pédagogue de l’extrême dès qu’il s’agit de parler de mathématiques ? Si cette année vous avez besoin de mettre du beurre dans les épinards, vous pouvez joindre l’utile à l’agréable en proposant vos services à d’autres particuliers via des sites internet dédiés. Le régime micro-entrepreneur a été repensé en ce sens afin de pouvoir combiner facilement une activité salariée avec une activité complémentaire. Seule condition, il est nécessaire de prévenir votre employeur de l’activité subsidiaire et de la réaliser sur son temps personnel.

La période que nous vivons offre donc plus que jamais l’opportunité de reprendre nos destins en main et de repenser nos modes de fonctionnement. Les possibilités de développement personnel et financier semblent donc à la portée de chacun. Et si vos gains ne sont pas immédiatement pécuniaires, ils seront pour sûr au moins intellectuels et sociaux…

J’aime ça : J’aime chargement…