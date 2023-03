Voir Présidentielle le grand débat en direct sur TF1 : Replay vidéo débat Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen, Valérie Pécresse

Voir Présidentielle le grand débat en direct sur TF1 : Replay vidéo débat Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen, François Fillon > Place, sur TF1, à une émission qui permettra de mettre en avant les principaux candidats à la Présidentielle, un grand débat à quelques jours de l’élection, qui est diffusé en direct.

Seulement 35 jours séparent désormais les candidats et Français au premier tour de l’élection Présidentielle. Pour l’occasion, TF1 propose un grand débat en direct, avec, en plateau, les candidats susceptibles de faire le plus gros score. Ainsi, l’on retrouve Benoît Hamon, François Fillon, Emmanuel Macron, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Ainsi, Benoît Hamon ; le candidat officiel de la gauche, reviendra certainement sur l’une des mesures stars de son programme, le revenu universel d’existence. Le lien est ici pour voir le débat de la présidentielle en direct live sur Internet. De son côté, le désigné représentant de la droite, François Fillon, devra, à coup sûr, clarifier ses positions sur la Sécurité Sociale, ou encore sur la réduction drastique du nombre de fonctionnaires qu’il préconise. Il ne fait nul doute qu’il doive également revenir sur le Pénélope Gate.

Pour Emmanuel Macron ; qui est bien placé dans les intentions de vote, il devra clarifier un programme soupçonné de satisfaire, à tour de rôle, chacun de ses adversaires, quitte à devoir se contredire.

Il est possible de voir la soirée Présidentielle le grand débat en direct sur TF1 (et LCI) dès 21 heures. Sachez que le replay vidéo du débat avec Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen ou encore François Fillon sera aussi disponible sur Internet.

Pour la candidate du Front National, Marine Le Pen, l’on tentera de parler d’immigration, tandis que Jean-Luc Mélenchon, du Front de gauche, exprimera ses idées sur l’abrogation de la loi travail. Pour l’occasion, ce débat sera animé par Anne-Claire Coudray et Gilles Bouleau, et sera diffusé en simultané sur TF1 et LCI. Dans le cadre du respect d’une certaine équité, TF1 invitera les autres candidats à s’exprimer à d’autres moments.