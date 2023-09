Capital sur M6 : Documentaire sur les inventeurs et entrepreneurs en replay vidéo sur M6 Replay > Place à une nouvelle soirée d’enquêtes et autres documentaires, puisque Capital reprend sa place sur la chaîne M6. Au programme, Inventeurs et entrepreneurs, la fortune à la clé.

Au sommaire de l’émission Capital, ce soir, sur M6, le smiley, le logo qui vaut de l’or. Et si une idée toute simple permettait de faire fortune ? D’après les Loufrani (père et fils), la réponse est simple ; c’est oui.

Ces deux Français ont eu la brillante idée de breveter le smiley, ce visage tout jaune, rond et souriant, il y a 45 ans maintenant. Aujourd’hui, c’est un business qui génère pas moins de 200 millions d’euros de chiffre d’affaires annuel.

L’on a des idées en France, mais nos inventeurs font-ils fortune pour autant ? De son côté, Raoul Parienti y croit dur comme fer.

Alors qu’il possède pas moins de 150 brevets à son actif, il a un record d’inventions et vient présenter son Graalphone à Las Vegas.

L’émission Capital est à regarder sur la chaîne M6 à partir de 20 heures 55. Le documentaire sur les inventeurs et entrepreneurs est également à regarder en replay vidéo sur M6 Replay.

Enfin, la soirée se termine en compagnie des Lego, ces briques qui existent depuis 80 ans. Toutes les heures, il se vend sept millions de ces pièces de plastique à travers le monde.

Lego, une idée pourtant simple qui a germé dans l’esprit d’un menuisier Danois dans les années 1950, et qui continue, aujourd’hui encore, de dominer le marché très concurrentiel.

