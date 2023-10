La Fédération Générale des Banques et Établissements Financiers et l’Association Professionnelle Tunisienne des Banques et des Entreprises se sont réussies le vendredi 16 septembre 2011 pour discuter différents points touchants aux employés du secteurs bancaires. Cette réunion a résulté d’un accord concernant l’augmentation de salaire des employés du secteur bancaire.

Cette augmentation touchera tous les employés du secteur bancaire et variera entre 59 et 125 dinars tunisiens.

J’aime ça : J’aime chargement…