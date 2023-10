Cash Investigation en streaming : Le grand dérapage des marchés publics à voir sur France 2 > Dans ce nouveau reportage de l’émission Cash Investigation, c’est la crise qui est mise en avant, tout comme ces marchés publics, capables de déraper.

Dans cette émission de Cash Investigation, l’on découvre, qu’avec la crise actuelle, l’heure est aux restrictions budgétaires et que l’argent public ne coule certainement plus à flot.

Alors que les caisses de l’état sont vides, les mairies et ministères appellent le privé à la rescousse, que se soit pour construire, s’équiper ou sous-traiter, quitte à passer de dangereux contrats.

Pour ce numéro de Cash Investigation, les caméras se sont posées à Nice pour enquêter sur le grand stade que l’on connaît tous plus ou moins, l’Allianz Rivieira ; un chantier finalement très coûteux que les contribuables Niçois vont devoir rembourser pendant 27 ans.

Lorsque l’on y regarde de plus près, les délais de paiement sont moindres entre le Ministère de la Défense et Microsoft, qui équipe maintenant plus de 200 000 ordinateurs de l’armée Française.

Cash Investigation en streaming est disponible sur le web, mais le sujet le grand dérapage des marchés publics est aussi à voir sur France 2, dès 20 heures 55 ce 18 octobre.

Imaginez seulement, si le choix est coûteux pour les finances publiques, Cash Investigation met également en avant les risques que cela peut représenter pour la sécurité nationale.

Enfin, Cash Investigation se penche encore sur l’une des dernières formes de sous-traitance au privé ; depuis plusieurs années maintenant, Pôle-Emploi se décharge d’une partie de ses demandeurs d’emploi.

