C’est l’inflation qui endosse la responsabilité du gel des retraites dans le privé

Une information de grande importance vient d’être révélée par le journal Les Echos. D’après le quotidien économique, les pensions complémentaires Arrco et Agirc versées aux retraités du secteur privé ne seront pas revalorisées le 1er avril.

Il s’avère que les pensions complémentaires Arrco et Agirc réservées aux retraités du secteur privé ne seront pas revalorisées le 1er avril. Encore une mesure qui ne fait pas plaisir. Rappelons que les pensions de base ne seront pas augmentées le 1er avril mais le 1er octobre ! Cette différence de six mois représente un gain de 800 millions d’euros.

Le quotidien Les Echos a fait part ce matin de cette nouvelle en la justifiant par une résultante normale au ralentissement de l’inflation et d’un accord conclut l’année passée entre le patronat et les syndicats visant à combler le déficit des deux régimes Arrco et Agirc.

Dans les clauses de cet accord, la valorisation des retraites complémentaires sera d’un point inférieur à l’inflation. Seulement, l’inflation est considérablement faible au point qu’elle ne devraient pas s’accroître du tout cette année. Une situation qui n’était pas arrivé depuis 20 ans.

