Conférence sur la gestion des risques financiers à la Cité des sciences

Sous l’égide du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique et avec le soutien de l’ambassade de France en Tunisie et de la Cité des Sciences à Tunis, les universités Paris Dauphine ainsi que Tunis Dauphine organisent une conférence intitulée Regards croisés d’un mathématicien et d’un économiste sur la finance et la gestion des risques donnée par un professeur de mathématique, Pierre-Louis Lions (Médaille Fields, professeur au Collège de France, à l’Ecole Polytechnique et l’Université Paris-Dauphine) ainsi qu’un professeur d’économie, Pierre-Noël Giraud (Professeur à Mines-ParisTech et à l’Université Paris-Dauphine).

Cette conférence sera présentée le Mercredi 4 Mai 2011 à partir de 17h et ce, à la cité des sciences à Tunis.

