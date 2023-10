L’interdiction de l’immatriculation de certaines Mercedes en France

Le ministère du Développement durable a annoncé que l’interdiction de l’immatriculation de certains modèles de la marque automobile allemande Mercedes continuera encore.

En effet, le gouvernement français a décider de protéger les intérêts de la France en restreignant provisoirement certaines importations.

Le ministère du développement durable a déclaré que « Cette clause dont la Commission européenne a rappelé qu’elle pouvait être activée dans une telle situation, sera mise en œuvre immédiatement. Par conséquent, l’immatriculation des véhicules Daimler/Mercedes classe A, B et CLA reste interdite en France tant que la firme ne se conformera pas à la réglementation européenne en vigueur. »

La réaction de Daimler

Le groupe qui possède Mercedes, Daimler, affirme que la clause concerné serait celle de « l’hypothèse extrême où un véhicule présenterait un risque important pour la sécurité routière ou un danger sérieux pour l’environnement ou la santé publique. De notre point vue, cet argument est à la fois irrecevable et inapplicable en l’espèce. Le gaz qu’on utilise à la fois sûr et éprouvé est celui qui équipe presque tous les véhicules neufs et la totalité du parc roulant disposant d’un système de climatisation en Europe. »

J’aime ça : J’aime chargement…