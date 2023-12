Les ventes des voitures neuves en baisse depuis un an et demi

En Mai 2013, les constructeurs français ont remarqué une importante chute dans leur vente. Les immatriculations de PSA Peugoet Citroën, par exemple, ont chuté de 13,2 % et de 10% pour Renault.

En effet, selon l’ACEA, après une brève embellie au mois d’Avril, les immatriculations des voitures neuves de l’UE ont baissé avec une chute de 5,9% soit 1,04 million d’unités. Ces chiffres relatent de plus mauvaise performance depuis 1993.

Cette baisse ininterrompue depuis un an et demi (à part une petite reprise en avril (+1,7%), s’explique essentiellement par un mois d’avril 2012 particulièrement mauvais et le fait que Pâques soit tombé en mars.

Sur le mois écoulé, le Royaume-Uni est le seul des grands marchés automobiles européens à avoir vu les ventes progresser (+11%), tandis que celles de l’Italie, de l’Espagne et de la France reculaient. Le premier marché européen, l’Allemagne, qui a longtemps bien résisté à la morosité, a perdu 9,9%.

Les constructeurs français ont souffert, les immatriculations de PSA Peugeot Citroën chutant de 13,2% et celles du groupe Renault (marques Renault et Dacia) de 10%. Le groupe allemand Volkswagen a limité la casse (-2,8%).

Sur cinq mois, le recul des immatriculations dans les 27 pays de l’Union (hors Malte pour qui les données n’étaient pas disponibles) est encore plus net avec 6,8%.

Une baisse inquiétante pour ces constructeurs !!!

