Un saoudien propose la réalisation de grands projets en Tunisie

L’homme d’affaires saoudien Cheikh Mohamed Souleimane Mhisni a fait part mercredi à Tunis de sa volonté d’investir en Tunisie dans les secteurs de l’agriculture, du tourisme et de l’immobilier et d’apporter un appui aux programmes de logements sociaux.

L’homme d’affaires saoudien qui avait été reçu mercredi par le Chef du Gouvernement Hamadi Jebali, est l’un des plus grands investisseurs en Arabie Saoudite, aux Emirats-Arabes Unis, en Syrie, en Egypte et au Soudan, a indiqué un communiqué de presse du Premier ministère.

Le ministre chargé des affaires économiques et sociales, Ridha Saïdi a affirmé que l’homme d’affaires saoudien a exprimé sa disposition à soutenir le programme des logements sociaux annoncé par le gouvernement pour l’année 2012 et à réaliser des méga-projets dans les domaines de l’agriculture, de l’immobilier et du tourisme en Tunisie, ajoute la même source.

Il a également proposé la réalisation d’un projet intégré pour la production maraîchère et d’arbres fruitiers ainsi que la construction de logements pour le personnel du projet.

Dans le domaine de l’immobilier, le promoteur saoudien a proposé la construction d’une nouvelle cité avec toutes ses composantes(immeubles, logements haut et moyen standing, équipements collectifs) moyennant des investissements de près d’un milliard de dinars.

Le communiqué du Premier ministère a aussi fait part d’un projet de construction d’un village touristique à Korbous (Cap-bon) ou dans le nord du pays sur le littoral entre Bizerte et Tabarka.

Ces propositions ainsi que d’autres projets similaires, qui feront l’objet d’études de faisabilité, seront examinés prochainement en conseil ministériel, a annoncé le communiqué du Premier ministère.

J’aime ça : J’aime chargement…