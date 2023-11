USA : Il passe le grand Canyon sans filet de sécurité

Nik Wallenda, un américain de 34 ans a décidé de relever un défi des plus dangereux.

En effet, après avoir franchi les chutes de Niagara il vient aussi de réaliser un grand exploit américain, celui de traverser le grand canyon à 450 mètres de hauteur, sans filet ni harnais de sécurité.

Malgré des vents plus puissants que prévu, il a réussi à passer au dessus de la rivière Little Colorado en 23 minutes. Dès son arrivée, il a couru prendre dans ses bras sa femme et ses enfants en déclarant: « Vous n’imaginez pas à quel point mes bras sont douloureux ».

Cet événement exceptionnel était retransmis à la télévision. Sur internet, les internautes pouvaient sélectionner la vue depuis sa poitrine ou ses pieds. Tout de même, la transmission est décalé de plusieurs secondes pour pouvoir l’interrompre en cas de catastrophe.

Ces exploits sont une tradition familiale chez les Wallenda. En effet, son grand-père est mort à 73 ans après une chute à Porto Rico. Un de ses aïeuls est mort après avoir rebondi sur un filet de sécurité dans le vide.

Nick Wallenda enfile, à chaque fois, des mocassins en cuir souple fabriqués par sa mère, et au travers desquels ses pieds épousent la forme du câble.

Il finit par déclarer: « les Pyramides d’Egypte, la Tour Eiffel. Il y a plein d’endroits à travers le monde où je voudrais marcher ».

