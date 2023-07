C’était un 23 juillet : Amy Winehouse retrouvée morte à son domicile à Londres

Amy Winehouse, la chanteuse britannique, a été retrouvée morte à son domicile à Londres, selon les médias de la régions londoniennes.

La chanteuse, âgée de 27 ans, se battait depuis plusieurs années avec des problèmes d’alcool et de drogue. Sortie récemment d’une cure de désintoxication, Amy Winehouse avait essayé un retour dans le cadre d’une tournée estivale de concerts qu’elle a dû annuler.

Amy Winehouse avait connu un succès avec son deuxième album “Back to black”, aurait succombé à une overdose d’alcool et de drogue selon les premières informations.

Révélée en 2006 par la chanson Rehab, Amy Winehouse avait réussi à obtenir en 2008 quatre Grammy’s Awards, la plus prestigieuse récompense musicale américaine, dont celui de la meilleure nouvelle artiste et du meilleur album. Mais, à cause de quelques ennuis judiciaires, la chanteuse n’avait pas pu assister à la cérémonie de remise des prix à Los Angeles.

