Les dinosaures Sahariens en Tunisie

Une exposition très attendue par les fans de sciences, les amateurs de paléontologie et toute personne ayant le sens de la découverte. Cette exposition est celle des dinosaures sahariens qui sera inaugurée à la Cité des Sciences à Tunis le Mardi 24 Mai 2011. Elle est conçue et élaborée grâce aux compétences de l’équipe de la Cité des Sciences.

Composée d’espèces de dinosaures sahariens : Carcharodontosaurus, Iguanodon, Jobaria, Afrovenator, Spinosaurus, cette exposition embarque le visiteur dans un voyage à travers la préhistoire de la Tunisie et de l’Afrique, il y a 95 millions d’années, à l’ère Secondaire. Grâce à une scénographie à la fois ludique et pédagogique reconstituant l’environnement de ces sauriens sahariens, le public peut s’enquérir de leur mode de vie, leur nourriture, leurs habitats, etc. Animés par un système de robotisation des plus sophistiqués, ces reptiles préhistoriques ne manqueront pas de vous subjuguer par leur surprenante véracité.

Une première en Tunisie ainsi qu’en Afrique, donc n’hésitez pas de découvrir cette merveille. Pour ceux qui n’auront pas la chance de la visiter, Be Up sur Tixup et on vous fera vivre cette aventure ici !