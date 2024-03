Conférence de presse de Hichem Himrit, Festival Méditerranéen de la Guitare

Pendant la conférence de presse de cette 8ème édition du Festival Méditerranéen de la Guitare, réalisée en cette matinée du Jeudi 17 Mars 2011 à l’hôtel Hana International à Tunis, Mr. Hichem Hemrit nous a présenté le programme du Festival en détails, pour cela vous pourriez visiter ce lien afin de s’informer des différents groupes qui y seront. Ensuite, il a évoqué le fait qu’il est allé voir Symphony X à Paris, en nous précisant que la Tunisie sera le premier pays arabe dans lequel ce grand groupe de Metal jouera.

Il a aussi insisté sur le fait qu’il y aura pour les groupes Tunisiens un ingénieur de son Français, et ce pour assurer une bonne sonorisation et remédier à la médiocrité de la sonorisation dans la majorité des concerts en Tunisie. Puis, Mr Hassen Yacoub, chargé de la logistique, a commencé par annoncer que cette édition du FMG est spéciale par rapport aux précédentes en nous annonçant que Patrick Rondat sera en Tunisie le Dimanche 20 Mars 2011 alors que le groupe Symphony X arrivera le Vendredi 25 Mars 2011 et qu’ils feront une séance de dédicace pour leurs fans Tunisiens.

Mr Hichem Himrit a déclaré au cours de cette conférence de presse qu’il y a eu quelques difficultés financières pour l’organisation du festival, précisant que les portes de plusieurs ministères ont été fermées devant lui et que la seule aide financière que les organisateurs ont pu avoir provenait de l’ambassade des États Unis en Tunisie, ajoutant que cette dernière a veillé pour la coordination avec le groupe Symphony X pour que ce dernier puisse jouer sa musique sur la scène tunisienne. Par ailleurs, il a rassuré que le festival aura lieu chaque année avec ou sans subvention.

Lors de cette conférence, Mr Hichem Himrit a déclaré que lui et son équipe comptent beaucoup sur les médias pour l’encadrement de l’événement, faire découvrir “la guitare” et promouvoir la culture artistique en Tunisie, “un pays sans culture est pays voué à l’échec”, nous a-t-il annoncé.

Il a précisé en même temps que le groupe Symphony X a tenu à ce que leur concert aura lieu, surtout après la révolution tunisienne qui démontre la volonté des tunisiens de s’ouvrir encore plus sur le monde, “le groupe veut se rapprocher de ce grand peuple et de cette nouvelle Tunisie”, a-t-il déclaré. En même temps, plusieurs groupes ont refusé de participer au festival méditerranéen de la guitare à cause de la situation sécuritaire, selon eux, notamment des groupes algériens, marocains et italiens. Lors de cette déclaration, Mr Hichem Himrit n’a pas caché son sentiment de déception envers “nos voisins” après leur refus.

