David Bowie a reconquis dimanche la première place des charts britanniques avec son album « The Next Day« . Cela ne lui était plus arrivé depuis 1993. Ce disque s’est vendu à 94’000 exemplaires outre-Manche depuis sa sortie le 11 mars, selon l’Official Charts Company.

Le nouvel album de l’icône du rock britannique est paru après dix ans de silence discographique. La dernière fois que David Bowie s’était trouvé en tête du hit-parade de Grande-Bretagne, c’était avec le disque « Black Tie White Noise » en 1993.

