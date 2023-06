Christopher Nolan est clairement l’un des maîtres du cinéma, avec des films aussi variés qu’enivrants. Retour, donc, sur les 5 meilleurs films de Christopher Nolan.

5. Le Prestige

Et l’on débute ce tour d’horizon, avec Le Prestige, un film sortit en 2006, un an seulement après le très bon Batman Begins. Avec Christian Bale et Hugh Jackman, l’histoire met en avant deux magiciens qui étaient amis – et qui sont désormais rivaux.

4. Inception

Inception se démarque notamment du fait que Christopher Nolan se présente avec un script qui a mis huit ans à se dessiner. De plus, Leonardo DiCaprio incarne à la perfection le rôle de Dominic Cobb, le père voulant retrouver ses enfants.

3. Interstellar

Sortit en 2014, Interstellar met en avant une équipe spatiale qui doit traverser un trou noir. Là encore, le jeu d’acteur de Matthew McConaughey et de Jessica Chastain vaut amplement le détour.

2. The Dark Knight

Pour un film sortit en 2008, il se défend sacrément bien. Et cela en grande partie grâce à un Heath Ledger qui incarne le Joker d’une façon remarquable. Sans nul doute un pilier dans la carrière de Christopher Nolan.

1. Memento

Dans Memento, le personnage souffre d’amnésie rare. L’obligeant notamment à noter sur papier ou à tatouer sur son corps nombre d’éléments. Aujourd’hui encore, Memento est considéré comme l’un des tous meilleurs films de toute l’histoire du cinéma. Et certainement le meilleur film de Christopher Nolan.

