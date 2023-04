Ces 4 idées d’hôtels à 3h de voiture de Paris

Pour une escapade rapide, quoi de mieux que de prendre la direction d’hôtels à portée de Paris ?

Les hôtels sont nombreux sur le territoire, et certains permettent de s’évader plus que convenablement, et ce, même très proche de la capitale. Retour sur 4 idées d’hôtels à 3h de voiture de Paris.



Le Domaine de Farcheville

Direction Bouville, situé à moins de 50 kilomètres au sud de Paris. Ici, en Essonne, le Domaine de Farcheville fait sensation. La vie de château y est possible, et tout est fait pour rappeler cette époque dans les chambres. Une destination unique pour un week-end parfait.

Le Clarance Hôtel

Situé dans le vieux Lille, le Clarance Hôtel se veut poétique puisque des vers de Baudelaire sont à découvrir dans chaque chambre. Si l’endroit est parfait pour un week-end romantique, c’est également le cas pour une excursion familiale. En effet, certaines chambres communiquent entre-elles. Rien de mieux pour une famille.



L’Hôtel les Pins de César



L’Hôtel Les Pins de César se trouve à Saint-Jouin-Bruneval, dans le 76. Ici, le lieu ne se trouve qu’à quelques minutes des falaises d’Étretat. À pied. Hôtel charmant, le lieu permet un dépaysement certain. Notamment grâce à la nature environnante, et à ses pins géants.

Le Château de Fère

Autre lieu immanquable et situé à seulement un peu plus d’1h de Paris. Classé cinq étoiles, le Château de Fère propose une vue imprenable sur les ruines de l’ancienne forteresse du 13e siècle. Véritable immanquable, ce lieu permet de décompresser en se projetant dans un lieu chargé d’histoire. Petit plus, le restaurant possède des fresques des tables de La Fontaine.